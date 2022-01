Shari Minne van La Bouteille d’Amour blikt terug op feestdagen: “Ook niet-alcoholisch vieren kan in stijl”

De feestdagen liggen intussen weer achter ons, de lekkere menu’s en bijhorende drankjes zijn met veel goesting naar binnen gewerkt. Voor Shari Minne en haar familie waren het heel drukke dagen, want zij baten La Bouteille d’Amour uit in de Kastanjelaan in Tielt. “Bij een eindejaarsmenu merken we dat de klassiekers nog steeds werken”, aldus Shari.

In de Kastanjelaan in Tielt valt de gevel van La Bouteille d’Amour, met de witte en rode letters, meteen op. In de etalage een aanbod aan heerlijke dranken en mooie geschenken. De winkel begon voor Shari Minne en haar man als een zot idee met een glaasje in de hand. Na zeven jaar is het concept uitgegroeid tot een winkel, drankencentrale, geschenkendienst, verhuurdienst voor feestmateriaal en voor feestjes op locatie en nog veel meer.

Hoe is het idee ontstaan om La Bouteille d’Amour te starten?

“Dat gebeurde tijdens een aperitiefje met mijn ouders. Ze gingen al sinds jaar en dag wijn en champagne halen in Frankrijk als particulier. Zo kwam het idee om die officieel in te voeren en feesten te organiseren met deze dranken. We toverden het bureau in mijn ouderlijke thuis om tot een klein winkeltje, hebben het assortiment wat uitgebreid en mijn man wilde instaan voor de leveringen. Hij voegde daar ook verhuurmateriaal aan toe. Zelf organiseer ik graag dingen en maak ik ook graag geschenken, dus dat kwam allemaal mooi samen. We wilden ons projectje vijf jaar de tijd geven om te zien of het iets zou worden. Intussen behielden we elk ook nog onze eigen job.”

Ik vermoed dat jullie projectje wel heeft aangeslagen bij het publiek.

“Klopt, al na één jaar moest mijn man stoppen met werken in de bouwsector omdat dit niet meer combineerbaar was. Ikzelf bleef nog aan het werk, maar we verhuisden wel naar mijn ouderlijk huis om het combineerbaar te houden en ook om de kindjes te kunnen opvangen. Twee jaar geleden, na de geboorte van ons tweede zoontje, ben ik dan ook volledig zelfstandig geworden. De zaak bestaat nu zeven jaar.”

La Bouteille d’Amour lijkt me meer dan een drankenzaak alleen.

“We hebben de winkel waar je terecht kan voor al je wijnen, bubbels en sterke dranken. Achteraan bevindt zich ook een drankencentrale voor algemene frisdranken en bieren.”

“Wijnen uit familiale wijndomeinen spreken de mensen aan”

“Daarnaast is er op weekdagen een drankenronde voor bedrijven en particulieren. Ons belangrijkste aanbod is dan weer feesten op locatie. Als je je eigen feest wil organiseren, dan nemen wij de zorgen van de dranken over. Wij leveren alle dranken met bijhorende glazen én afwasservice en hebben ook een retourservice. Bovendien kunnen we ook verhuurmateriaal voorzien.”

Wat zet je zelf het liefste op tafel als het op een lekker drankje aankomt?

“Zelf hou ik enorm van een glaasje bubbels of een glaasje roséwijn. In de winkel merken we dan weer dat mensen voor zichzelf regelmatig op zoek gaan naar iets specialer. Ook wijnen uit familiale wijndomeinen spreken de mensen aan. Op vlak van trends blijft roséwijn opvallend hip in de winter. Ook bij de niet-alcoholische drankjes merken we een sterke toename. Het is duidelijk dat alcoholvrij drinken ook in stijl kan.”

Wat was er tijdens de afgelopen eindejaarsfeesten populair op de feesttafel?

“Eindejaarsfeesten gaan uiteraard meestal gepaard met een lekker menu. Mensen vallen dan terug op standaard populaire dranken, zoals champagne, cava en witte en rode wijn.”

Wat opvalt in jullie aanbod aan diensten, is Baby d’Amour. Waar en hoe is dit idee ontstaan?

“Een nichtje gaf ons deze tip. We merken dat dit aanbod toch een grote hulp is voor de partners, want de dranken, knabbels en glazen staan klaar en die mogen ook vuil terugkeren. Door corona is het idee jammer genoeg wat stilgevallen. We hebben intussen dan ook een kleinere versie van het idee ontwikkeld, waarbij partners zelf het pakketje ophalen en meenemen naar de materniteit.”

Jullie zaak is niet meteen in het centrum van Tielt gelegen. Lukt het de Tieltenaar intussen om jullie vlot te vinden?

“In het begin liep dat inderdaad nogal moeilijk, maar ondertussen weten onze klanten ons te vinden. Enkel de drankencentrale wordt dikwijls nog eens vergeten omdat deze wat afgezonderd ligt. Dat pijnpunt hebben we goed gevoeld tijdens de coronaperiode toen onze feesten en leveringen aan bedrijven stilvielen. Het is een werkpunt dat we meenemen uit de lessen die we getrokken hebben na twee moeilijke werkjaren.”

Als afsluiter: wat wordt volgens jullie dé drankentrend voor 2022?

“Er is een sterke opmars van rum en naast gin komen ook tequila en wodka sterk terug, al dan niet voor het maken van cocktails. Ik onthoud ook vooral dat alcoholvrije spirits en dranken steeds vaker gevraagd worden.” (LDW)