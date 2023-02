Shantykoor bezingt ‘Fisherman’s Friends’ in Blankenberge

Op 11 en 12 maart brengt het Shantykoor in de Belgium Pier in Blankenberge het onwaarschijnlijke verhaal van ‘Fisherman’s Friends’, een groep vissers uit het Engelse Cornwall die een contract tekenden bij Universal Records en met hun debuutalbum van traditionele zeemansgezang prompt een top 10-hit te pakken kregen.

Het Blankenbergse Shantykoor wekt het verhaal in de cinemazaal van de Pier tot leven met livevertolking van de liedjes uit de film. “The Fisherman’s Friends maakten na die deal met Universal furore in het Verenigd Koninkrijk, waar ze onder meer op het bekende Glastonbury Festival – zeg maar het Werchter van Engeland – speelden. Het straffe is dat zij al in 2010 bij Universal tekenden: zelf moesten we met ons shantykoor nog wachten tot de TikTok-hype rond het zeemanslied ‘The Wellerman’ begin 2021”, zegt Peter Sabbe, voorzitter van het Blankenbergse Shantykoor dat ondertussen ook wel enige bekendheid geniet buiten het vissersmilieu.

“Bij de release van de film ‘Fisherman’s Friends’ in België waren wij uitgenodigd om de première op te luisteren maar omdat we reeds een optreden hadden, moesten we dat toen laten passeren. We vonden het uiteraard wel spijtig dat we die kans moesten laten gaan, vandaar dan ook ons idee om alsnog iets te doen met de film. Bij de voorstelling in de Pier zingen we de liedjes uit de film en laten we het publiek dubbel genieten. Als locatie kozen we de Pier omdat het maritieme thema hier perfect bij aansluit”, aldus nog Peter Sabbe.