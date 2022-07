Shantee zoekt een baasje: “Ze is sociaal en lief voor iedereen”

De Krant van West-Vlaanderen gaat elke week op zoek naar een baasje voor een beestje, want niet alle huisdieren vinden makkelijk een nieuwe thuis. Deze week gingen we langs bij de Pandora Stichting. Zij zoeken een thuis voor Shantee, een lieve en sociale huskykruising van ongeveer drie jaar oud.

“Shantee werd gevonden door een vriendelijke man in Roemenië aan een verlaten weg”, vertelt Desiree Beulen van de Pandora Stichting. “Hij had haar langs de kant van de baan zien zitten toen hij op weg was naar zijn werk ’s ochtends.”

“Toen hij er acht uur later opnieuw voorbij kwam op weg naar huis, zat Shantee er nog steeds. Op exact dezelfde plaats. We vermoeden dus dat ze uit een auto werd gezet en er tevergeefs zat te wachten op haar baasjes. Gelukkig is die lieve man gestopt en Shantee aarzelde geen moment, ze sprong meteen vrolijk in zijn auto.”

Tijd en aandacht

Desiree vermoedt dat Shantee ongeveer drie jaar oud is. Ze weegt een goede 20 kilo en lijkt tot nu toe lief en sociaal te zijn voor alles en iedereen. Andere honden, katten, kinderen en mensen zijn geen probleem voor haar.

“Aan haar dikke vacht en kleur kan je zien dat ze verwant moet zijn aan een husky. We zoeken dus baasjes voor haar die haar veel aandacht, tijd en geduld willen geven en die weten waar ze aan beginnen met dit ras.”