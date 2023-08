Shakedown in Slypskapelle voor het eerst op donderdag

In aanloop naar de rallywedstrijd Omloop van Vlaanderen slaan een tiental verenigingen uit Slypskapelle de handen in elkaar voor de organisatie van de vijfde editie van de shakedown. De vijfde editie van de oefenwedstrijd voor de rallypiloten gaat voor het eerst door op donderdag in plaats van op woensdag.

Op vrijdag 1 en zaterdag 2 september is er in en rond Roeselare de rallywedstrijd Omloop van Vlaanderen. “Net zoals de vorige jaren organiseren we in aanloop naar het evenement een shakedown waarop de piloten hun wagen al volop kunnen testen”, aldus Simon Cappelle van de organisatie van het evenement in Slypskapelle. De shakedown gaat voor het eerst door op donderdagavond. Op donderdag 31 augustus worden er een dertigtal wagens verwacht in Slypskapelle. “Vroeger ging de shakedown telkens door op woensdag, maar piloten moesten daarna wachten tot vrijdag voor de start van de Omloop. Piloten en supporters die van ver komen moeten nu slechts één keer uitslapen.”

Publiekszones

Net zoals de voorbije jaren werken de Slypse verenigingen samen om van de shakedown een groot volksfeest te maken. Van de plaatselijke kaarters tot de school en de landbouwverenigingen. Zo’n tien verenigingen dragen hun steentje bij. “Op drie plaatsen voorzien we catering.” In het centrum van de gemeente kunnen de toeschouwers de auto’s rustig bekijken, wie de wagens aan hoge snelheid over de weg wil zien scheuren kan terecht in de Bloemhoekstraat en nabij het kruispunt van de Waterdamstraat met de Sprietstraat. Daar worden er veilige publiekszones ingericht.

Nieuwe auto Bert Coene

Uitkijken is het onder andere naar de deelname van Bert Coene. De Moorsledenaar rijdt tijdens de shakedown voor eigen volk. “Dat is natuurlijk altijd leuk. Een dergelijk initiatief van de Slypse verenigingen juich ik dan ook erg toe.” Supporters van Bert Coene kunnen hem in Slypskapelle voor het eerst aan het werk zien met zijn gloednieuwe wagen. “Ik rij er voor het eerst met mijn nieuwe Ford Fiësta. Ik kijk er alvast erg naar uit.”