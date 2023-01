Sfeervolle kerstmarkt voor het goede doel, ondanks slechte weer

Na een onderbreking van twee jaar door corona vond zondag op het dorpsplein van Reninge opnieuw de Warmste Kerstmarkt plaats. Twaalf plaatselijke verenigingen trotseerden de koude temperaturen en boden allerlei lekkernijen aan zoals wafels, pannenkoeken, braadworsten, warme beenham met een ovenkoek, soep of een streekbiertje. Vuurkorven en de kerstman zorgden voor extra sfeer. “Het weer zat niet mee waardoor het tweede deel van de avond letterlijk in het water is gevallen”, zegt Eva Lannoye. “Desondanks hebben we er met alle aanwezigen én alle vrijwilligers een gezellige, sfeervolle en ‘warme’ dag van gemaakt. We bedanken iedereen die ondanks de koude en de spekgladde wegen ons een bezoekje bracht.” De opbrengst gaat naar vzw Het Havenhuis, het Kinderkankerfonds en de MUG-Heli. Hoeveel de Warmste Kerstmarkt precies heeft opgebracht, is nog niet bekend. Op de foto zien we Tom Decorte, Christel Capoen, Heidi Capoen, Dirk Snick, Cecile Decaesteker en Iemke Hindryckx bij de stand van de Gezinsbond die warme wafels verkocht. (KVCL/foto KVCL)