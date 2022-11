Sfeer staat centraal bij Oldtimerclub Pittem-Egem

Wat een begon als een idee van twee vrienden op café is realiteit geworden. Op zondagmorgen 6 november werd de kersverse Oldtimerclub Pittem-Egem officieel aan de pers voorgesteld. De club wil eerder focussen op een vriendschappelijke sfeer onder vrienden dan op een groot programma.

“Het idee om in de gemeente een eigen oldtimerclub op te richten is eigenlijk een jaar geleden letterlijk tussen pot en pint ontstaan bij mij een Ronny Defour.” vertelt kersvers voorzitter Hendrik Reilhof ons. “Ikzelf heb een Citroën Charleston en Ronny heeft een Mercedes oldtimer, maar we wisten dat er in Pittem en Egem nog heel wat andere ‘Classic Car’ liefhebbers zijn. We zijn dan ook eens met enkele andere oldtimerliefhebbers gaan samenzitten en we besloten al snel de Oldtimerclub Pittem-Egem op te richten. Ikzelf besloot de taak van voorzitter op mij te nemen, Marc Vancauwenberghe werd ondervoorzitter en Ingrid Ghelyn nam de taak van penningsmeester op zich. Eerstdaags zal ook een secretaris onze rangen komen vervoegen.”

Leuke sfeer

“Het doel van onze vereniging is om de oldtimerliefhebbers van de gemeente met elkaar in contact te brengen, kennis en tips uit te wisselen, maar vooral om in een gezellige en vriendschappelijke sfeer samen onze hobby te kunnen beoefenen. We hebben op dit moment al een twintigtal leden met een waaier aan wagens. Er zijn ook al enkele mensen bij die hetzelfde type wagen hebben dus deze kunnen, naast kennis ook misschien onderdelen uitwisselen. Zowel ‘jonge’ oldtimers (we spreken van een oldtimer vanaf een leeftijd van 30 jaar) als oudere modellen zijn welkom. Zo hebben we al een Citroën Traction Avant, een Mercedes Pagode, een Porche Carrera, een Ford Mustang en een Landrover Defender onder onze rangen. We willen alleszins niet te hard van stapel lopen en zijn dan ook niet van plan om de haverklap iets te organiseren. Het programma zoals we het voor ogen hebben zal zich beperken tot hooguit een paar activiteiten. We zijn alleszins van plan in juli iets te doen binnen de periode van Zotte Maandag. Verder willen we een voorjaars- of najaarsrit doen, bij voorkeur in de eigen streek. Ook een nieuwjaarsreceptie behoort tot de mogelijkheden. Verder houden we mekaar op de hoogte van allerhande oldtimersactiviteiten of -rondritten die her en der plaatsvinden. Het zijn overigens niet alleen Pittem- of Egemnaren die lid kunnen worden. Ook mensen uit andere plaatsen in de regio zijn welkom.”

Voorgeschiedenis

We spraken ook even met Miguel Vanluchene, de zaakvoerder van Classic Car Garage Vanluchene, die graag mee op de kar sprong. “Het leek voor mij de evidentie zelf om lid te worden van de club. Beroepsmatig weet ik dat er in Pittem al heel wat mensen met een classic car zijn en een club kan hen alleen maar ten goede komen. In het verleden werden in Pittem al eens eerder evenementen rond oldtimers georganiseerd, maar het ging steeds om éénmalige initiatieven zonder verdere toekomstplannen. Ikzelf heb in het verleden al eens een eerder kleinschalig evenement georganiseerd en heb toen gemerkt dat het echt wel te veel werk is om alleen te doen. Er moet bij een rondrit contact opgenomen worden met gemeentebesturen, er moeten stopplekken vastgelegd worden, er moet eten en drank voorzien worden, enz. Ik ben dan ook blij dat we met de mensen van de club de handen nu in elkaar zullen kunnen slaan om mooie organisaties te kunnen op poten zetten.”

Het lidgeld van de club bedraagt 25 euro. Wie meer info wenst kan vrijblijvend een mailtje sturen naar hendrikreilhof@hotmail.com. Eerstdaags wordt ook werk gemaakt van een Facebookgroep en een Instagramaccount. (JG)