Sfeer en muziek met Radio Proventier

Al voor het derde jaar organiseert Huize Proventier in Poperinge ‘Radio Proventier’ op de zorgsite. Dit keer wordt er gezorgd voor sfeer en muziek nog 23 juni, telkens van 9 tot 12 uur en van 13.45 tot 16 uur. Woensdag verliep in het teken van ‘Hawaï’.

“Ons woonzorgcentrum maakt radio voor en door bewoners. Natuurlijk zijn ook familie, vrijwilligers en medewerkers welkom. Elke namiddag genieten ze er van bekende hitjes, gekke presentatoren, zoete lekkernijen, (alcoholvrije) cocktails en verrassende optredens”, zegt Rosebel Rappelet van het team Logo, Ergo, Kiné en Animatie.

Verzoeknummers

“Het thema van de radioweek is dit jaar ‘Een reis door de wereld’. Vanuit een retrocaravan in de voortuin van het woonzorgcentrum trekken de radiomakers van België naar Nederland, door Frankrijk, ze maken een sprongetje naar Hawaï, keren terug naar Engeland en eindigen in Spanje. Steeds worden de hits en schlagers uit die landen gedraaid, en wordt gezorgd voor een aangepaste sfeer van het land in kwestie”, vertelt schepen van Sociale Zaken Bryan Vanderhaeghe (Samen-Vooruit).

“Bewoners en medewerkers gaven vooral hun lievelingsnummers door, maar ook live verzoeknummertjes blijven welkom. Dit zorgt vaak voor mooie verhalen en herinneringen uit vervlogen tijden. Elke bewoner beleeft de muziek op een eigen, persoonlijke manier. Minder mobiele bewoners volgen de radio-uitzending vanuit de cafetaria of tuin, of vanuit hun kamer of leefruimte. Over de middag wordt een rustpauze ingelast, want een dutje doet altijd deugd. Na het koffiemoment is het dan weer verzamelen geblazen”, aldus nog Rosebel Rappelet.

Feest voor iedereen

Radio Proventier verwelkomt enkele lokale artiesten, gastpresentatoren, mantelzorgers en buurtbewoners. Bewoners genieten van de bedrijvigheid die de week met zich meebrengt. Het organiserende team bestaat uit twee ergotherapeuten, vier animatoren, een logopediste en drie kinesisten. Zij organiseren regelmatig groeps- en individuele activiteiten.

“Die zijn steeds op maat van de bewoners, die vrijwillig kunnen deelnemen. Stimuleren om te bewegen, sociaal contact te maken, sensoriële prikkels aanbieden en cognitie stimuleren zijn de hoofddoelen. De bewoners zijn enthousiast en nemen graag deel aan Radio Proventier. En dat zorgt ook bij de zorgverleners voor veel voldoening. Radio Proventier is een week die anders is dan het dagdagelijkse leven, maar waarbij de bewoners toch in hun vertrouwde habitat blijven”, klinkt het bij het organiserende team.