Sfeer en ambiance troef op ‘Muziek in het Park’

Met ‘Muziek in het Park’ opent de afdeling van de koninklijke harmonie Sint-Cecilia op vrijdag 19 augustus de augustuskermis. De drumband zal zelf niet spelen, maar staat in voor de hele organisatie.

Bart Coopman, in het verleden een gevierd radiomedewerker en presentator, zal als deejay met plaatjes van toen en nu de sfeer naar de opperste regionen stuwen. Met muziek, die in harmonie met de setting van het park gebracht wordt.

“Ruim twee jaar worden we geleefd en gedomineerd door beestjes en nu waarschuwen we voor een nieuwe variant. Al die tijd zaten ze veilig opgesloten in een kooitje, maar nu mogen ze weer enthousiast en zonder beperking los: de fuifbeestjes.”

Muzikale klassiekers

“Feestkriebels zijn ongevaarlijk en daarom presenteren we een warm en gezellig feest in het park, met muziekklassiekers waar we allemaal beter en vrolijker van worden. Als dj zal ik al de verzoeken qua genre of muziekperiode meteen inlossen”, zegt de ervaren muziekkenner en mede-initiatiefnemer.

Gezellig samenzijn

“Staccato is de drumband van de harmonie met zo’n 20 trommelaars, die normaliter wekelijks oefenen in ons lokaal Het Portaal. Op de kermisopener van vrijdag 19 augustus zullen de muzikanten de dienst uitmaken van A tot Z, de bediening van dranken, … kortom al wat de sfeer en de gemoedelijkheid ten goede komt. Vanaf zowat 17 uur is iedereen welkom in het gratis toegankelijke feestpark aan de kerk.”

“Om te verbroederen, het sociaal engagement op te krikken, te genieten van diverse genres muziek van toen en nu, om de rollercoaster van emoties te versnellen… en ook om onze werking financieel te steunen”, blikt Bart vooruit. (RV)