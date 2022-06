Seth (13) is Kinderkrak in Lichtervelde

Zo zorgeloos en stil hij naast de motorsport lijkt, zo gefocust en vaardig berijdt Seth Priem zijn 85cc-crossmotor. Zijn talent moet in de genen zitten, want vader Manuel racete tien jaar als prof bij de generatie van Stefan Everts.

Van maart tot september supporteren het gezin en de familie van Seth tijdens wedstrijden van de Vlaamse jeugdfederatie VJMO, waarbij hij al sinds zijn zesde meestrijdt en dit seizoen het algemeen klassement aanvoert. “Op het Europees kampioenschap van mijn motorklasse in Lommel kon ik me met jongens uit onze buurlanden meten. Op 80 piloten kon ik toch bij de snelste helft starten.” Manuel is beslist tevreden over Seths inzet. Zijn zoon vindt hij stressbestendig en ook na een valpartij een vechter. “Maar hij moet er bovenal zonder druk plezier blijven in vinden.” Meer behendig wordt Seth ook op de BMX-piste in Gits. In de sportschool Sint-Rembert in Torhout is hij ook de klassieke sporten als lopen, fietsen en zwemmen de baas. Dat alles meezit om naar de hogere motorklassen door te groeien, ligt voor de hand. “Maar hoe ver ik in de motorcross wil geraken, weet ik nog niet goed. Zeker in het buitenland is crossen op een professioneel parcours met grotere springbergen al leuker. Ik blijf gewoon veel wedstrijden rijden en wil meer bedreven worden. Misschien pak ik dit seizoen de Belgische driekleur”, droomt Seth bescheiden. (HV)

Lees hier alle verhalen van de Kinderkraks