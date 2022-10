Serviceclubs zamelen 14.000 kledingstukken in voor Oekraïense vluchtelingen

Voor de tweede maal dit jaar bundelen zes Kortrijkse serviceclubs de krachten om de Oekraïense vluchtelingen een hart onder de riem te steken. Zij kunnen binnenkort opnieuw terecht in een pop-up store in de Kalvariestraat te Marke waar ze samen met hun buddy gratis kledij kunnen uitkiezen. De eerste pop-up store stond vol met zomerkledij, ditmaal liggen er vooral dikke truien en sjaals in de rekken.

Woensdag 5 oktober zette de pop-up store een eerste keer de deuren open. Dat zal ook nog het geval zijn op vrijdag, zaterdag, dinsdag en woensdag. 15 oktober is er een laatste moment waarop men gratis kledij kan uitzoeken. “Op de laatste dag zijn ook de Kortrijkse kansarmen welkom, we willen met dit initiatief zoveel mogelijk mensen helpen”, zegt mede-initiatiefnemer Georges Van Nevel.

Gewassen en gerepareerd

Oekraïense vluchtelingen kunnen in de winkel terecht op uitnodiging, samen met hun buddy, om hun kleerkast nog eens te vullen met de barre wintermaanden in het vooruitzicht. Velen van hen zijn echter halsoverkop richting België vertrokken met enkel het strikt noodzakelijke.

De zes organiserende serviceclubs zamelden samen liefst 14.000 kledingstukken in, die ze nu willen verdelen in hun winkeltje om de Oekraïense vluchtelingen een hart onder de riem te steken. “Alle kleding wordt nog eens nagekeken, eventueel gewassen en gerepareerd. We hebben dus een ruim aanbod voor zij die nog warme kledij zoekt voor de winter”, zegt mede-initiatiefnemer Georges Van Nevel. In het gamma zitten sjaals, truien, mutsen maar ook sneakers en kousen. De organisatie zoekt ook naar fietsen om Oekraïense jongeren te helpen wat te ontspannen. De organisatoren hopen nu zoveel mogelijk mensen te kunnen helpen, alle overgebleven kledij gaat nadien richting de kringloopwinkels. Het ganse initiatief wordt geleid door vrijwilligers.