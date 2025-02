Serviceclubs schenken Kiwanis Popjes aan spoedafdeling AZ Oostende: “Maakt kinderen minder angstig”

De drie Oostendse serviceclubs Kiwanis Noordzee, Ensor en Mercator, hebben donderdag tweehonderd popjes geschonken aan de spoedafdeling van AZ Oostende. Die moeten kinderen de angst doen overwinnen als ze op de spoedafdeling terechtkomen. “We kunnen op het popje tonen hoe we een wondje gaan verzorgen”, zegt spoedverpleegkundige Steffie Dewilde.

Tegen eind 2025 wil de spoedafdeling van AZ Oostende een kindvriendelijke spoedafdeling oprichten genaamd ‘Kinderland’. “Op die manier voelen kinderen zich veel meer op hun gemak tijdens een bezoek aan de spoedafdeling”, zegt directeur patiëntenzorg Inge Luts. Dat was een extra stimulans voor de drie serviceclubs om opnieuw – ze deden dat al in 2024 – tweehonderd popjes af te leveren.”

“De Kiwanis Pop is een wit neutraal popje van ongeveer dertig centimeter. Het wordt op de pediatrie-afdelingen gebruikt door artsen”, klinkt het bij de woordvoerder van de drie clubs. “Op die manier wordt er aan de kinderen uitgelegd wat er met hen gaat gebeuren en welke ingreep ze moeten ondergaan.”

De popjes worden veel gebruikt. “De kindjes kunnen erop tekenen, nadat we hen hebben uitgelegd wat we precies gaan doen met hen”, vertelt Steffie Dewilde. “Dat maakt hen minder angstig. We merken ook dat dat werkt. We zijn bijzonder blij met deze schenking.”