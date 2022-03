Serviceclub steunt vrouwen en kinderen in moeilijke situaties: Zonta schenkt 6.250 euro aan zes goede doelen

Zonta is een serviceclub voor ondernemende dames. De vereniging steunt sociale projecten die vrouwen en kinderen in moeilijke situaties helpen. Op 24 februari, tijdens de statutaire vergadering van Zonta Diksmuide in feestzaal ‘t Bourgondisch Schild, schonk de vereniging 6.250 euro aan zes verschillende goede doelen.

Vijf verenigingen ontvingen 1.000 euro. Boven de Wolken is een vzw die ouders ondersteunt wanneer ze hun baby verliezen. Dat doen ze door hen tastbare herinneringen te geven en hen bij te staan tijdens de eerste moeilijke momenten. Hun professionele fotografen doen dit gratis, met hart en ziel, met liefde voor kostbare herinneringen en met respect voor hen en hun baby.

Villa Rozerood is een respijthuis voor ernstig zieke en hulpbehoevende kinderen in De Panne. Hun missie is zieke kinderen van over heel België in de watten leggen en ervoor zorgen dat ze tijdens hun verblijf alle aandacht en zorg krijgen die ze nodig hebben. Ook broers, zussen, ouders, grootouders of mantelzorgers kunnen hier mee verblijven. De fondsen worden aangewend voor infrastructuurwerken, zoals een belevingstuin.

De Strandloper is een school voor buitengewoon basisonderwijs in Oostduinkerke. Zij zijn op zoek naar fondsen voor twee projecten: enerzijds een rolstoelfiets voor de minder mobiele kinderen en anderzijds aangepast spelmateriaal voor hun speelplaatswerking.

Ateliers voor jongeren

Ambrajaze biedt een langdurige schoolvervangende dagbesteding aan voor jongeren die uit verschillende maatschappelijke systemen vallen. Het gaat onder andere om jongeren die niet meer te motiveren zijn voor school. De vereniging biedt deze jongeren de kans om vanuit henzelf te ontdekken welke richting ze uit willen. Zo krijgen ze kansen om terug te schakelen naar school en/of werk. Via het aanbieden van ateliers, mede aangeboden door vrijwilligers, wordt ingespeeld op de interesses van jongeren. Er werd ook gedacht aan de mensen die schade opliepen bij de overstromingen in Wallonië en dus schonk Zonta Diksmuide 1.000 euro ter ondersteuning van een secundaire school in Pepinster. Dit was een gezamenlijk project met alle clubs van ZONTA Area05.

Kortfilm

Ten slotte werd ook 1.250 euro geschonken aan Everything will be fine een kortfilm over de kwetsbaarheid van de vrouw op de werkvloer, een kortfilm met brede sociale inhoud zonder zwaar op de hand te zijn. Na het uitreiken van de cheques werd nog gezellig samen getafeld.