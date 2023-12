Serviceclub Ronde Tafel schenkt cheque aan Red Stars

Serviceclub Ronde Tafel uit Waregem heeft een cheque van 10.000 euro geschonken aan Red Stars, de voetbalclub die zich richt op kinderen met cerebrale parese oftewel hersenverlamming. In mei werd hun kantine volledig vernield door een brandstichting. Ze slaagden erin om tegen 23 september een nieuwe, tijdelijke kantine op te trekken maar daar zijn nog kosten aan.

“Er staan nog een aantal rekeningen open van werken die nodig waren om te bouwen wat er nu staat en de kantine moet ook nog verder afgewerkt worden”, zegt Christophe Kint, voorzitter van Red Stars. “Momenteel zit nog geen plafond in de kantine en we willen het later liefst wat gezellig aankleden. We zijn de Ronde Tafel dan ook heel dankbaar.”