Serviceclub Ronde Tafel 24 Kortrijk bereidt 850 kerstmaaltijden

Donderdag hebben leden van de serviceclub Ronde Tafel 24 Kortrijk samen met 25 vrijwilligers, enkele professionele koks en Chef Kris Alleman van Syntra ruim 850 kerstmaaltijden bereid voor sociale hulpgroepen en -projecten en kansarmen in het Kortrijkse. De maaltijden worden op 24 december verdeeld.

De Ronde Tafel is een internationale club voor mannen tot 40 jaar die tweewekelijks samenkomen voor het organiseren van vergaderingen, conferenties en events. Zij ondersteunen jaarlijks ook enkele goede doelen. In het verleden was dit onder meer NAH Liga, De Zonnebloem, De Branding en Warriors. “Dit jaar kiezen we voor het Oranjehuis. Zij ondersteunen jongeren die uit een moeilijke leefomgeving komen andere jongeren te helpen in situaties die als een probleem ervaren worden thuis, op school, op het werk, in de vrije tijd of in de buurt”, vertelt Tom De Niel van de Ronde Tafel 24. “Verschillende mensen onder ons moeten het met heel wat minder stellen. Daarom nemen de leden van de Ronde Tafel 24 Kortrijk de bereiding en verdeling van kerstmaaltijden voor de 4e wereld van Kortrijk en omgeving op zich. Deze traditie zorgt dat mensen die het moeilijk hebben, Kerst toch ook op een positieve manier kunnen beleven”, vult Bruno Vanwijnsberghe van de Ronde tafel aan.”

De kerstmaaltijden zijn een lange traditie. Reeds méér dan 20 jaar voorziet Ronde Tafel 24 op kerstavond 850 maaltijden voor de armen en minderbedeelden uit Kortrijk. Dit jaar verzorgt een comité van drie Ronde Tafelaars onder leiding van Bruno Vanwijnsberghe de volledige coördinatie van de koks en de vrijwilligers. “We hebben altijd een vast getal van 750 maaltijden, maar de voorbije jaren werden er meer gevraagd. Het is duidelijk dat er nu meer nood is.” Vrijwilligster Martha Da Silva komt uit een familie van 13 kinderen. “Ik weet wat het is het minder goed te hebben. Mijn ouders hadden het moeilijk. Ik ben blij dat ik dit kan doen om andere te helpen”, zegt Martha.

Anou, Danilla, Emmalyn, Léonie 1, Léonie 2, Baptistin, Gaëtan, Georges, Romain. © (Foto JVGK)

Dit uitgebreide project is slechts te realiseren met de hulp van alle tafelaars en uiteraard de hulp van chef Kris Alleman, zelf lesgever in de kook- en traiteurtechnieken aan Syntra West, en zijn talrijke cursisten die de tafelaars op die kookdagen bijstaan. “Aan de voorbereiding hebben we enkele dagen besteed, aan het klaarmaken zelf zo’n vier en een half uur”, weet de chef. Het voorgerecht bestaat uit een stukje Beauvoorde paté met veenbessenconfituur, het hoofdgerecht is kalkoennootjes met roomsaus, groentenmix en gebakken Parijse aardappeltjes. Het dessert bestaat uit een assortiment zeevruchten van Chocolaterie Vandenbulcke. Behalve de vrijwilligers en de koks hielpen ook de kinderen mee. “Met mama heb ik de kalkoen en aardappeltjes helpen bakken en alles klaar gelegd. Ik wil later zeker kok worden”, verklapt Baptistin. “Ik hielp de bordjes vullen en legde alles precies in de vakjes. Je moet dat zorgvuldig doen”, weet de jongste helpster Emmalyn. Uiteraard wordt naast de bestaande sponsoring van vlees, groenten en dessert, ook een deel van de ingrediënten aangekocht door de clubkas van de Ronde Tafel. Daarvoor organiseren zij hun jaarlijks fundraising-gala ‘aRT-Night’. Dit vindt plaats op zaterdag 7 mei 2022 in Xpo Kortrijk. Op 24 december worden alle maaltijden door de leden van de Ronde Tafel aan huis gebracht.

