Service-club Fifty-One De Mandel steunt Oekraïne

Nu hulp meer dan nodig is voor de vluchtelingen van Oekraïne wil ook Service-club Fifty-One International De Mandel uit Roeselare zijn steentje bijdragen om de getroffen mensen en kinderen te helpen. Hoewel ze de laatste twee jaar weinig activiteiten konden realiseren waar steungeld aan verbonden was, werd toch geld vrijgemaakt.

“Na lang overwegen werd een project uitgezocht waar we zeker van wisten dat het geboden geld rechtstreeks aan deze nood besteed werd. Het privéproject van Guy Solutions uit Moorsele sprak ons meteen aan. De twee broers Guy en Didier trekken persoonlijk samen met nog een tweetal mensen naar Oekraïne om de vzw Belgian Aid te bevoorraden met allerlei ingezamelde hulpgoederen. Door de Serviceclub werd een cheque van 1.000 euro overhandigd aan Guy en Cecile Bertin- Eggermont in het ‘t Westgoed in Zonnebeke”, vertelt voorzitter Tom Gyselinck.

In colonne naar oorlogsgebied

Op zaterdag 2 april rijden de broers Guy en Didier Bertin samen met Cecile Eggermont en Stef Lodewyckx naar het oorlogsgebied om er de mensen van voorgenoemde vzw verder te bevoorraden. Eerstdaags vertrekt als voorbode vzw Belgium Aid op noodhulpmissie met een keukenbus waar een team zal koken voor de duizenden oorlogsvluchtelingen en waarbij organisator Carlo aan de wieg staat van dit gebeuren.

Er kunnen overigens nog steeds hulpgoederen afgegeven worden op zaterdag 26 en zondag 27 maart in de opslagplaats van Guy Solutions in de Meerlaanstraat 59 te 8580 Moorsele en dit de hele dag. Dit is welkom: melk en suikerhoudende dranken, rijst en korte pasta’s, voeding in blik (hoe groter hoe beter), babyvoeding, kartonnen bekers en borden, plastieken of recycleerbare bestekken, toiletpapier, maandverbanden, tampons en andere hygiënische producten, EHBO-materiaal en allerlei gewone medicatie (pijnstillers, medicatie tegen diarree,..). Er kan zelfs verse voeding meegegeven worden want er rijden ook koelwagens mee.

U kan ook terecht bij een van de vier initiatiefnemers die het project op gang brachten: Didier Bertin ( Bellegem, 0476 393158), Guy en Cecile Bertin- Eggermont (Moorsele, 0476 632310) en bij Stef Lodewyckx (Heule, 0485 131245). Ook finaciële hulp blijft van harte welkom (BE39 350 6050 2019), want ook het vervoer van deze producten kost heel wat met de torenhoge energieprijzen. (ZB)