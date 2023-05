Serre en tuin die moestuin wil worden zoeken tuinier

In Stalhille wachten er zo’n 1.000 m² grond en een serre om als moestuin gebruikt te worden door iemand met groene vingers. In ruil wil de eigenaar louter en alleen een goede band met de tuinier én – uiteraard – ook een klein beetje van de ongetwijfeld lekkere groenteoogst.

Erik Blauwet, zelf een fervent tuinier, is verantwoordelijk voor het perceel grond. “Het gaat om een privétuin waarvan de eigenaar eigenlijk zelf best wel graag tuiniert maar niet altijd de nodige tijd heeft. Een stuk ongebruikte en onbestemde grond zou worden omgetoverd tot een moestuin. We zoeken dus iemand die samen met de eigenaar de moestuin wil aanleggen, maar dan zelf zijn of haar ding wil en kan doen in de moestuin. Maar uiteraard is ook in een latere fase de eigenaar bereid om wat mee te helpen. Het perceel wordt dus in samenspraak onderhouden. Vandaar het belang van een goede verstandhouding tussen eigenaar en gebruiker”, zegt Blauwet. “Een dure investering wordt het voor de tuinier alvast niet. De eigenaar mikt op een klein stukje van de oogst en wil meehelpen. Maar voor de rest staat zowat al het mogelijk denkbare tuinmateriaal in een apart lokaal. Ook de serre, met een oppervlakte van zo’n 50 m², is te gebruiken. De tuin is eigenlijk ook ideaal gelegen: vanaf de latere morgen heb je de zon tot ‘s avonds laat.”

De samenwerking wordt opgestart voor een jaar, met dus telkens een jaarlijkse evaluatie. Maar het ligt in de bedoeling om dit moestuinproject een lange looptijd te gunnen. “We zoeken dus een geëngageerde en betrouwbare persoon met groene vingers en met flink wat tijd. Uiteraard woont die persoon ook best in Jabbeke of alvast in de Brugse regio,” vat Erik samen. “Want aan een moestuin van zo’n omvang is er flink wat onderhoudswerk. Kandidaten mogen mailen naar mij, om dan samen de mogelijkheden af te tasten en de tuin te bezoeken.” (PA)

Verdere info: erikblauwet@gmail.com