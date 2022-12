Serge Berten postuum gehuldigd als ereburger van Menen

Tijdens een academische zitting in cc De Steiger werd Serge Berten postuum tot ereburger van de stad Menen uitgeroepen.

De scheutist verdween in 1982 in Guatemala, waar hij werkte en opkwam voor de arme boerenbevolking. Hij werd ontvoerd en is nooit meer teruggevonden. Tijdens de zitting werd de documentaire over Serge, gemaakt door leerlingen van de Futuraschool ,getoond en gaf professor Parmentier een uiteenzetting over de juridische weg die de aanklacht tegen het toenmalig regime heeft afgelegd. Dat er een proces komt is een unicum. As slot kregen de broers van Serge Berten een gedenkboek overhandigd. (Foto WO)