Septemberbraderie in Wevelgem wordt eenmalig Surplatse

De vorige Septemberbraderie was een topeditie met mooi weer, veel volk en enkele gesmaakte acts zowel qua animatie als muzikaal. Toch bleef ook een gebrek aan waardering en medewerking een beetje wringen en na vijftig edities besliste het Braderiecomité hun activiteiten stop te zetten. Het bleek te vroeg voor nieuwe mensen en het gemeentebestuur zet nu de stap om Surplatse te organiseren.

“We zien dit duidelijk als een tijdelijke ondersteuning van de handelaars en verenigingen”, verduidelijkt schepen Kevin Defieuw. “We behouden zeker de sterke elementen van de Braderie. Locatie en datum blijven, het derde weekend van september en het centrum van Wevelgem, de Platse.”

“We kiezen voor een nieuwe naam, om verwarring te vermijden. Surplatse geeft duidelijk aan dat het ‘Op de Platse’ doorgaat, en legt meteen ook de link naar Wevelgem als Fietsgemeente. Eén activiteit is al duidelijk: we organiseren het eerste Wevelgemse kampioenschap Surplace, natuurlijk aan de aankomstlijn van Gent-Wevelgem. De geïnteresseerde kandidaten kunnen al beginnen oefenen”, lacht de schepen.

Lokale handelaars en verenigingen

Surplatse richt zich naar de lokale handelaars en verenigingen. De evenementenzone strekt zich uit van aan het Park tot aan de Roodbaardstraat, van het station tot aan de Lode de Boningestraat, afhankelijk van het aantal deelnemers. De standplaatsen zijn gratis. De kermis komt het hele weekend en ook enkele handelaars vragen om de koopjesdagen van donderdag tot en met zondag mee in de kijker te plaatsen.

Emily Dujardin steunt die opmerking. “Verschillende winkels verkopen goed op vrijdag en zaterdag. Zondag is eerder een passanten-dag.”

“We zijn wel blij dat er een initiatief komt en gaan zeker bekijken hoe we kunnen meewerken”, vult Hans Demeyere aan.

Ook Yasmien van Tout Petit is positief. “De vele passanten op zondag zorgen voor sfeer en toch ook voor verkoop. Ik wil graag proberen te helpen om er iets moois van te maken. Nu hopen op veel deelnemers en mooi weer.”

Wie interesse heeft om deel te nemen op zondag 18 september, contacteert daarvoor best Robbe Deflo van de dienst Economie op robbe.deflo@wevelgem.be

“Een concreet programma is er nog niet, maar we mikken op de combinatie van straatanimatie en muziek. We hopen wel dat deze ondersteunende activiteit eenmalig kan zijn en er volgend jaar een nieuw comité de handdoek opneemt”, besluit Kevin Defieuw. (HV)