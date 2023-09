September is feestmaand bij ’t Ferm: “Vijfjarig bestaan vieren”

‘t Ferm, de organisatie die dagondersteuning biedt aan mensen met een beperking, bestaat vijf jaar. Dat wordt een maand lang gevierd met allerhande activiteiten. Zo trokken de jongeren er een namiddag op uit met de Sietekaristen en gingen ze naar Disneyland in Parijs.

Dubbel feest voor iedereen die iets te maken heeft met ‘t Ferm. De organisatie verhuisde onlangs naar ‘t Capellehof, de gerestaureerde hoeve in het centrum van Rollegem-Kapelle. Maar de organisatie viert ook haar vijfjarig bestaan. In september 2018 werd het dagcentrum geopend in het oud gemeentehuis van Rollegem-Kapelle.

“Er waren toen drie zorgvragers. Nu vangen we achttien mensen op met een team van zes begeleiders. De voorbije vijf jaar ontwikkelden we een gevarieerde atelierwerking. We maken advocaat, wenskaarten, zepen en nestkastjes, en werken drie dagen per week in de moestuin van ‘t Capellehof”, zegt coördinator Danny Demeersseman. ‘t Ferm is een vaste waarde geworden in het dorp. De zorgvragers staan inmiddels erg dicht bij de lokale bevolking. “Onder andere met onze maandelijkse Ferme Woensdagen in de zomermaanden en evenementen zoals ‘Kerst op ‘t Capellehof’ slagen we er in om anderen kennis te laten maken met onze werking.”

Feestprogramma

De verjaardag van ‘t Ferm gaat niet onopgemerkt voorbij. De maand september staat volledig in het teken van vijf jaar ’t Ferm. De Brugse Sietekaristen trakteerden de gebruikers dinsdag al op een leuke rondrit. Begin september was er een feestelijke receptie voor iedereen die meehelpt in ‘t Ferm. “We trokken met de hele groep ook naar een vakantiewoning in de omgeving van Parijs. We bezochten twee dagen Disneyland Parijs”, zegt Danny.

“Ook en boottochtje op de Seine stond op de planning. Dit alles konden we organiseren aan een minimumprijs dankzij steun van enkele sponsors. We zijn hen daar erg dankbaar voor.”