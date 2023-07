Septem Viri heeft ruim 30 jaar a capella gezongen: “Na mooie jaren zat er aan het eind wat sleet op”

Gedurende ruim 30 jaar, vanaf de zomer van 1989 tot begin februari 2020, heeft het vocaal ensemble Septem Viri een indrukwekkend muzikaal spoor in het a-capellagenre nagelaten. De groepsnaam mag dan ‘zeven heren’ betekenen, er werd bepaalde perioden ook met acht mannen gezongen. Met z’n drieën waren ze er van bij de prille start tot de zwanenzang onafgebroken bij: Geert Jaques, Jan Decorte en Bart Van Synghel. Laatstgenoemde is de spil van het tweejaarlijkse Stemvork-festival, dat uit Septem Viri gegroeid is.

Bart (65) woont met zijn vrouw Greet Jaques (66) aan de Seinestraat. Hij maakt momenteel deel uit van het a-capellagroepje Voxination, maar niet meer als zanger. “Mijn stem leent er zich door de leeftijd niet meer toe”, zegt hij. “Drie vrouwen en een man zingen en ik regel de concerten, de administratie en noem maar op. Ik ben als het ware de manager van dat gezelschap.” (lacht)

Gestart bij babybezoek

In de jaren tachtig maakten Jan Decorte, Walter Vanhooren en Bart Van Synghel deel uit van het Rembertkoor, het koor van het Sint-Rembertziekenhuis met arts Herman Cloet als de drijvende kracht. “Op een gegeven moment gingen we in Groenhove luisteren naar een a-capellaconcert door de Malufi Singers en we kwamen danig onder de indruk”, aldus Bart. “We wilden graag ook zoiets doen. Toen Hermans zoon Nicholas geboren was, gingen Jan, Walter en ik bij wijze van babybezoek bij hem thuis een liedje zingen. Zo werd op een zomeravond in 1989 de basis gelegd voor wat Septem Viri zou worden. De startbezetting bestond uit Maurits De Weert, Walter Vanhooren, Danny Jaques, Jan Decorte, Herman Cloet, Geert Jaques en ik.”

“De Latijnse naam voor ons gezelschap is bedacht door priester Rob Debels, in die tijd kapelaan van De Goede Herder. Eerst zongen we hoofdzakelijk koorwerkjes, maar na verloop van tijd verdiepten we ons almaar meer in het pure a-capellarepertoire. We zongen op feestjes, familiebijeenkomsten en noem maar op, maar op ons allereerste échte publieke concert was het wachten tot het voorjaar van 1992. Dat was in het kerkje van De Goede Herder. Op dat moment waren we met z’n achten: Jan Decorte, Herman Cloet, Walter Vanhooren, Danny Jaques, Geert Jaques, Wilfried Vantyghem, Bart Verhelle en ik. Wilfried is niet bijzonder lang lid van het gezelschap geweest. Ik denk een jaar of iets in die orde.”

Deense arrangementen

Wat Septem Viri bracht, hoogstaande zang met een scheut humor tussendoor, kon op veel bijval rekenen en op korte tijd steeg het aantal optredens. Met hun stem als instrument maakten de zeven (en soms acht) heren furore, niet alleen in eigen land, maar ook over de grenzen.

“We hebben altijd kwaliteit nagestreefd”

“We hebben concerten gezongen in onder andere Frankrijk, Nederland, Italië, Finland en Denemarken”, herinnert Bart zich. “De band met Denemarken was hecht, want op een gegeven moment heb ik tijdens een reis in dat land de Deen Mikael Gjesing leren kennen. We maakten contact na een concert dat hij er zong met zijn a-capellagroepje. Het klikte meteen tussen ons en Mikael was bereid om de arrangementen voor onze nummers te schrijven. Dat is hij blijven doen tot we in 2020 gestopt zijn. We hebben hem al die tijd als iemand van ons ensemble beschouwd. Hij is niet de eerste de beste. Hij is master in de muziek. Het eerste nummer dat hij voor ons gearrangeerd heeft, is het kerstliedje Jingle Bells. We zijn het blijven zingen, zelfs in volle zomer.”

Vriendschapsband

Na optredens werd er aan de heren van Septem Viri dikwijls gevraagd of er een cd van de groep te koop was en zo is dat schijfje er relatief snel gekomen.

“In 1997 hebben we onze eerste cd uitgebracht en daarna zijn er nog twee gevolgd”, vertelt Bart. “De verkoop verliep vlot. We hebben altijd op de eerste plaats kwaliteit nagestreefd en dat werd door ons publiek geapprecieerd. We hebben met de groep memorabele momenten gekend en oprecht veel plezier aan het zingen beleefd. De rode draad was de vriendschap. Als je op concertreis bent en bij manier van spreken op elkaars lip leeft, dan blijft zoiets alleen duren als er een vriendschapsband onder de leden bestaat. We zongen niet alleen, maar dronken ook graag samen een glas wijn en hebben veel gelachen. Door de jaren heen zijn er af en toe wissels in de bezetting geweest en zongen onder andere Ivan Rabaut en Geert De Deygere mee. Aan het eind, op het moment dat het doek definitief viel, waren we met z’n achten: Bart Verhelle, Arnold Sercu, Bart Boudry, Dirk Jaques, Piet Soete en de pioniers Geert Jaques, Jan Decorte en ik. Waarom we er op een gegeven moment mee ophielden? Na mooie jaren zat er wat sleet op. Het werd moeilijker om de groep samen te krijgen om te repeteren en op te treden. En dus wilden we in schoonheid stoppen met een afscheidsconcert. Dat concert is er echter niet gekomen, want ons voornemen werd gedwarsboomd door corona.”

Weer Stemvork in 2024

Uit Septem Viri is in 2011 het bekende a-capellafestival Stemvork gegroeid, dat eerst in Groenhove en daarna op het domein van de lokale Scholengroep Sint-Rembert plaatshad. Voor de meest recente uitgave werd er verhuisd naar het bedrijf Sadef in Gits, dat zijn 75ste verjaardag vierde.

“De volgende editie van Stemvork zal eind september 2024 plaatshebben”, zegt Bart. “De organisatie van dat festival heeft heel wat voeten in de aarde, maar ik doe het bijzonder graag. Dankzij de hulp van velen lukt het prima.”