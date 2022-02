Seppe (17) studeert als eerste af in cabaret & comedy: “Liefst parodieën op bestaande verhalen”

Misschien zien we hem over enkele jaren wel opduiken in Humo’s Comedy Cup. In elk geval wordt de 17-jarige Seppe Desmet straks de eerste leerling die aan de academie van Tielt afstudeert in de richting cabaret & comedy. Een voorproefje van zijn fijne humor is te zien op zaterdag 19 februari in de Tieltse Europahal tijdens de apotheose van de Week van de Academies.

Seppe Desmet (17) is laatstejaars techniek-wetenschappen aan het Sint-Jozefsinstituut in Tielt. De Tieltenaar startte in het derde leerjaar aan de Tieltse Academie voor Muziek en Woord met dictie. “Drie jaar geleden moesten we een afstudeerrichting kiezen. De richting cabaret & comedy sprak me onmiddellijk aan. Ik kijk op naar comedians als Philippe Geubels en Lieven Scheire.”

Seppe startte de opleiding, waar hij les krijgt van Wim Perneel. “Intussen heb ik wel mijn eigen stijl ontwikkeld”, vertelt hij. “We zijn gestart met te kijken naar heel wat voorbeelden van andere comedians. Soms kregen we dan een stukje tekst van iemand anders en moesten we dat leren brengen. Langzaamaan zijn we dan begonnen met zelf dingen te schrijven, eerst een vervolg aan een bestaande tekst en daarna eigen materiaal.”

Regelmatig krijgen de leerlingen huiswerk mee naar huis. “Iets schrijven over een fobie bijvoorbeeld. Dan krijgen we tips, vullen we aan of schrappen we dingen die niet werken. Zo gaan we een tijdje met dezelfde tekst door.”

Inspiratie kan ik al eens halen uit het onnozel doen en lachen met wat vrienden

Soms krijgt Seppe ook in het dagelijkse leven wel eens te horen dat hij een grappige kerel is. “Al heb ik soms wel absurde humor. Ik hou ook enorm van zelfgemaakte verhalen, inspiratie kan ik dan al eens halen uit het onnozel doen en lachen met wat vrienden, waaruit ik dan iets onthoud. Vaak maak ik ook een parodie op iets. Zo breng ik zaterdag een nieuwe versie van het kerstverhaal.”

Een comedian moet zich op het podium blootgeven. “Gelukkig heb ik weinig last van stress”, geeft Seppe mee. “Soms wel bij de start, maar van zodra ik begonnen ben, valt dat helemaal weg. Ik vind dit erg leuk om te doen, ook het schrijven gaat redelijk vlot. Ik hoop dat ik straks, als ik verder studeer, op kleine evenementen of tijdens een wedstrijd nog eens zal kunnen optreden. Misschien sta ik ooit ook op het podium van Humo’s Comedy Cup.”

Praktisch

Je kan Seppes optreden zaterdag gaan bekijken tijdens de afsluiter van de Week van de Academies. Hij staat om 19 uur op het podium van de Europahal.

De hele dag door zijn er verschillende optredens. Die gaan al om 9.30 uur van start en duren tot 21.45 uur. Inschrijven is verplicht, vanaf 12 jaar wordt er ook een CST gevraagd.

Ook de kunstacademie organiseert een bijzondere tentoonstelling die dag, met patafysische patatten, gecreëerd door hun leerlingen. (LDW)

Alle informatie via www.academietielt.be.