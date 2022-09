Sente Kermis met The Dirty Daddies en kinderdisco

Dit weekend, vanaf vrijdag 2 september, is Sente in de ban van de kermis. “Na twee succesvolle coronakermissen kunnen we eindelijk de grote kermis geven die we naar aanleiding van 150 jaar Sente gepland hadden”, zegt Jasper Vanwildemeersch. “Hoofdingrediënten zijn een kinderdisco, optreden van The Dirty Daddies, een petanquetornooi en een seniorennamiddag.”

“Voor een keer gaat onze kermis niet door in buurthuis ’t Senter maar wel in een grote tent op de schuttersweide achter de kerk”, aldus Jasper. Vrijdagavond 2 september openen we met een kinderdisco om 19 uur. Nadien is er een volkscafé met special guest Vraaget Daan!Stay Tuned.”

Beste coverband

Zaterdag 3 september is er vanaf 14 uur een kindernamiddag in de tent. “Voor 5 euro kunnen de kinderen deelnemen aan allerlei spelen zoals bungeetrampoline, rodeostier, springkastelen, reuzenspelen… en ze krijgen ook nog een ijsje. En wie een avondje wil opwarmen voor de Tinekesfeesten in Heule kan ‘s avonds best naar Sente afzakken voor een knallend optreden van The Dirty Daddies, de beste coverband van Nederland! De groep zette vroeger al enkele keren de tent op de Tinekesfeesten in vuur en vlam. Deze keer zal dat niet anders zijn in Sente. De Woodbeez verzorgen het voorprogramma en er is een afterparty met dj Veste.”

Aperitiefconcert

Zondag 4 september is er om 10 uur een eucharistieviering in de kerk. Om 11 uur start het aperitiefconcert en om 12 uur kan er gesmuld worden van vol-au-vent met frietjes. Je moet wel vooraf inschrijven via mail jaspervwm@gmail.com. Om 14 uur start het petanquetornooi en ook daarvoor moet je inschrijven op daanvwm@hotmail.com. Maandag 5 september sluit de kermis af met om 14 uur een seniorennamiddag in ’t Senter met Congé Paye. Vooraf inschrijven: jaspervwm@gmail.com. (IB)