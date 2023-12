Sensibilisering met cartoon voor digitale gevaren: “Wekelijks mensen bedrogen”

De zaterdagmarkt leek voor het lokaal bestuur de ideale locatie om de sensibiliseringscampagne te lanceren die bedoeld is om mensen bewust te maken van de gevaren op het internet. De bankkaartbeschermers met een cartoon van TomCartoon hadden succes.

In een tijdperk waarin digitale connectiviteit onmisbaar is, lanceerde De Panne een sensibiliseringscampagne om de bewustwording te vergroten over de gevaren op het web.

Het doel is om gebruikers, ongeacht hun leeftijd of digitale ervaring, te informeren en te wapenen tegen potentiële online risico’s en dat op een ludieke manier. Met de feestdagen in aantocht doen veel mensen namelijk online aankopen en dan slaan internetcriminelen hun slag.

Op de zaterdagmarkt was ook het team ‘veiligheid en preventie’ aanwezig om een woordje uitleg te geven en werden de eerste bankkaartbeschermers uitgedeeld met daarop de ludieke cartoon van TomCartoon. Deze werd op maat gemaakt van de kustgemeente en stelt de iconische strandcabines en het standbeeld ‘De Drie Wijsneuzen’ voor. De beschermers zelf zorgen ervoor dat er geen bedragen ongemerkt via contactloos betalen van je bankkaart kunnen verdwijnen. Gelukkig is die vorm van diefstal niet echt een probleem in de regio.

Phishing

De bankkaartbeschermer is vooral een handige drager om de boodschap op over te brengen. Het bestuur hoopt zo dat bewoners kritischer op het internet surfen en zich informeren via safeonweb.be. De website Safeonweb is een initiatief van het Centrum voor Cybersecurity België (CCB) en heeft als doel om de Belgische burgers op een snelle en correcte manier te informeren en te adviseren over cybersecurity, grote actuele digitale dreigingen en online veiligheid. Burgers vinden er tips, testen, actuele risico’s, blogs en nog veel meer om de bewustwording rond veilig surfen te vergroten.

Burgemeester Bram Degrieck: “In onze politiezone zijn er wekelijks meldingen van mensen die bedrogen worden via phishing en andere malafide toestanden. We kennen allemaal wel de berichtjes van ‘onze zoon die een nieuw telefoonnummer heeft en vraagt om geld over te schrijven’. Pure oplichterij die al vele mensen grote sommen geld kostte.

Het is een taak van onze preventiedienst om onze inwoners bewust te maken van deze agressieve vorm van oplichterij. We zullen deze actie nog eens herhalen in het voorjaar.”