Senne uit Koolkerke gehuldigd voor redden bejaarde dame

Maandagnamiddag werd de jonge Koolkerkenaar Senne Matthys (15) in het stadhuis van Brugge gehuldigd voor een erg nobele daad. Hij redde samen met zijn vrienden een bejaarde dame uit een gracht in Koolkerke.

Senne Matthys werd maandagnamiddag, samen met zijn vrienden en familie, in het Brugse stadhuis ontvangen door burgemeester Dirk De fauw. Reden voor deze officiële invitatie: een bijzonder nobele daad waarbij hij samen met zijn vrienden een bejaarde dame uit een gracht met behoorlijk diep water redde. “Wij zijn allemaal lid van een krachtbalclub in Koolkerke en we waren die donderdag 26 mei bezig met het bewaken van de tent die gebruikt werd voor de krachtbalkampioenschappen”, schetst Senne.

“Plots, omstreeks 21.30 uur, kwamen mensen die in de buurt woonden ons vertellen dat ze een fiets zagen liggen aan de kant van de gracht in de Gemeneweidestraat. Ze dachten dat er een ongeval was gebeurd. We gingen kijken en zagen inderdaad een vrouw in het water liggen. Ze lag met haar hoofd half in het water en raakte er niet zelf uit. Dus ik ben in het water gegaan, waar ik wel tot mijn middel in stond, en heb die mevrouw naar de kant gebracht en samen met mijn vrienden heb ik ze dan naar boven getrokken.”

“De dame was wel bij bewustzijn, want ze kon haar naam en woonplaats zeggen. Er lag wel heel wat groen eendenkroos in haar gezicht. Ik vond het eigenlijk maar logisch om haar te helpen en heb dan ook niet getwijfeld om in het water te gaan. Kort nadat we haar uit het water gehaald hadden, kwam de ambulance, die we ook hadden gecontacteerd, om haar naar het ziekenhuis te brengen.”

Waardebon

Senne en zijn vrienden vernamen nadien dat de dame van de horecazaak Fort Van Beieren daar in de buurt in Koolkerke kwam toen ze met de fiets in de gracht sukkelde. “Die vrouw zelf heb ik niet meer gehoord, maar haar echtgenoot is nog bij ons thuis langs geweest om me te komen bedanken. Met de vrouw is intussen alles in orde, hoorde ik”, weet Senne.

Burgemeester Dirk De fauw roemde de nobele daad van Seppe en van zijn vrienden. “Het is schitterend hoe deze jonge kerel heeft gereageerd; en ook zijn vrienden verdienen een dikke pluim”, stelde De fauw. “Die dame zou niet meer zelfstandig uit die gracht geraakt zijn dus hun tussenkomst was heel erg belangrijk. Hij stond er dan ook op de hele vriendengroep te bedanken en overhandigde een waardebon van 120 euro voor een escapreroom in Brugge.