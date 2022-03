Seniormobiel zorgt voor vervoer op maat voor 60-plussers in De Panne

Met de slogan ‘Wordt je verplaatsen een moeilijk verhaal? Met de Seniormobiel blijf je sociaal’ lanceert het lokaal bestuur de nieuwe Seniormobiel. Het gaat om een aangepaste minibus voor acht personen met chauffeur waarmee minder mobiele senioren zich kunnen verplaatsen van thuis naar een ontmoetingspunt of activiteit en terug.

Michèle Vandermeeren, schepen van onder meer Sociale Zaken, Welzijn en Senioren, legt uit: “Heel wat senioren met een permanente of tijdelijke mobiliteitsbeperking ondervinden hoe moeilijk het is om deel te nemen aan ontmoetingsactiviteiten, voornamelijk omdat ze zich niet zonder hulp kunnen verplaatsen.”

“Dat leidt dan dikwijls tot vereenzaming en/of sociale isolatie waardoor ze zich ook niet meer goed in hun vel voelen. Met onze Seniormobiel bieden we daarvoor een oplossing. Het is een minibus met een modulaire inrichting en een rolstoellift waarin plaats is voor acht personen en een bestuurder én ook voor een of meerdere rolstoelen.”

“Met onze Seniormobiel organiseren we met vrijwillige bestuurders vervoer op maat voor 60-plussers met een permanent of tijdelijk mobiliteitsprobleem die in De Panne wonen en zich niet of moeilijk kunnen verplaatsen op eigen houtje of met het openbaar vervoer.”

“Daarvoor zijn gunstige tarieven vastgelegd. De klanten betalen 2 euro voor een transport binnen De Panne, ongeacht de afstand. Voor vervoer tot Koksijde en Veurne is dat 6 euro en voor Nieuwpoort en Alveringem is de prijs 12 euro, zowel voor een enkele als een dubbele rit.”

Begeleider

“Wie nood heeft aan een begeleider, mag die meenemen. De begeleider betaalt dan de helft van de kostprijs. Reserveren doe je minstens twee werkdagen voor de geplande activiteit en ten vroegste twee maanden vooraf of wanneer je inschrijft voor de activiteit.”

Schepen Vandermeeren benadrukt: “Het gaat enkel om vaste ontmoetingsactiviteiten van het Team Welzijn zoals Initiatie iPhone, tai chi, bridge, stoelyoga, digidokters, warme maaltijden in De Boare, het naaiatelier enz. Die zijn terug te vinden op de website www.depanne.be/senioren of om losse activiteiten die vermeld staan in de Uitkalender op de website of in de brochure ‘Hart voor senioren’. Ook het vervoer met de mindermobielencentrale verloopt nu via dezelfde weg bij Team Welzijn.”

De nieuwe dienstverlening aangepast vervoer Seniormobiel en Mindermobielencentrale kreeg de overkoepelende naam ‘Senioren Samen Mobiel’.

