Seniorenwijk hekelt verhuis naar site Lys Yarns

Onrust in het Moerbeekpark: de bewoners van de seniorenwijk kregen onlangs te horen dat ze op termijn zullen moeten verhuizen naar nieuwe seniorenwoningen op de site van Lys Yarns en zijn daar niet blij mee. “Ze willen ons allemaal samenduwen in een klein hoekje en we zullen meer moeten betalen”, zegt bewoner Seran Vanbrakel (74).

Seran en zijn vrouw Sonja Bekaert (58) kregen een drietal maanden geleden op een babbelavond in het Moerbeekpark te horen over de komende verhuis.

“Volgens de gemeente zijn onze huisjes zodanig verouderd dat het de moeite niet meer is om ze te renoveren”, zegt Seran. “Daarom willen ze ze afbreken en ons allemaal doen verhuizen naar Lys Yarns. Maar de mankementen vallen hier best mee, enkel de daken hebben eens een nieuwe laag asfalt nodig en de dakgoten zijn aan vernieuwing toe. De gemeente houdt er geen rekening mee dat de mensen die hier wonen al van zeker leeftijd zijn. Sommige zijn ouder dan 90 jaar en hebben geen kinderen, hoe gaan zij nog verhuizen? Volgens wat ik al gezien heb, zullen de nieuwe seniorenwoningen op Lys Yarns ook veel kleiner zijn en meer geld kosten. Ze kunnen ons toch niet zomaar verplichten om daar te gaan wonen?”

Mankementen

Volgens schepen van Seniorenzaken Francky De Coster (Open Zulte) maken de bewoners zich voorbarig zorgen. “Ik heb alle begrip voor hun bezorgdheden, maar de bouwwerken op Lys Yarns zullen de eerste vier of vijf jaar nog niet klaar zijn. Het is op dit moment nog niet eens zeker of ze wel gaan moeten verhuizen. Bovendien zijn er veel meer mankementen aan het Moerbeekpark. Het is niet nuttig om de huizen nog te renoveren en mochten we dit toch doen, dan zouden de bewoners toch tijdelijk moeten verhuizen want die renovatie zou niet op één dag klaar zijn.”

“Het is niet waar dat de woningen op Lys Yarns kleiner zullen zijn. In tegenstelling tot de huisjes in het Moerbeekpark zullen ze volledig rolstoeltoegankelijk zijn. Het klopt wel dat de flats waarschijnlijk duurder zullen zijn, maar het is dan ook nieuwbouw. Mocht het komen tot een verhuis, dan krijgen de bewoners van het Moerbeekpark de eerste kans op een flat op Lys Yarns en indien nodig zal de gemeente hen helpen bij de verhuis, maar dat zijn pas zorgen voor binnen enkele jaren.” (JF)