Seniorenraad vraagt betere oversteekplaatsen

Tijdens de seniorenraad is een inventaris van de bestaande oversteekplaatsen overhandigd aan schepen van Senioren Louis Vanderbeken en schepen van Mobiliteit Regine Rooryck. Niet elke oversteekplaats is even toegankelijk, en dat wil de seniorenraad veranderd zien.

Voorzitster Lucrèce Vandoorne van de seniorenraad: “De laatste jaren kwamen er in onze seniorenraad heel wat vragen en opmerkingen over de toegankelijkheid van de oversteekplaatsen. Burgers die minder mobiel zijn, kunnen tijdens het wandelen geconfronteerd worden met verschillende problemen. Soms zijn de borduren te hoog of zit er een diepe goot, waardoor je met een rollator of rolstoel niet vlot kunt oversteken. Door de veelheid aan opmerkingen beslisten wij niet bij de pakken te blijven zitten en een advies te schrijven aan het schepencollege.”

Schepen Louis Vanderbeken: “Toen de vraag door de seniorenraad werd gesteld, dachten we er eerst aan om met leden zelf de oversteekplaatsen te inventariseren en te quoteren. Uiteindelijk hebben we ons toch professioneel laten begeleiden, door Logo Leieland. Liefst 120 zebrapaden zijn bekeken en gefotografeerd. De oversteekplaats kreeg een score op basis van een aantal parameters: de hoogte van de borduur, liggen er noppentegels voor blinden of slechtzienden, enzovoort.”

Schepen Regine Rooryck: “Wij zijn blij dat de seniorenraad actief opkomt voor de belangen van mensen die minder mobiel zijn. Het is nu aan ons om met dit rapport even actief aan de slag te gaan. Er zijn heel wat terechte opmerkingen waarvan we met de gemeente werk willen maken. Nu wij bezig zijn met de opmaak van een nieuw mobiliteitsplan, lijkt het ons zinvol om deze studie daarin te integreren.” (MVD)