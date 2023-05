Seniorenraad sponsort drie zitbanken

Lokale verenigingen en inwoners kunnen een zitbank in de gemeente sponsoren. In ruil krijgt de bank een persoonlijk opschrift. De seniorenraad benutte als eerste de mogelijkheid om banken te sponsoren. Zij zorgden voor drie nieuwe zitbanken, een per deelgemeente.

“Het gemeentebestuur keurde in 2021 een sponsorreglement voor zitbanken goed”, vertelt schepen van Omgeving Chris Verhaeghe (Open Vld). “Lokale verenigingen en inwoners kregen daarbij de gelegenheid om Stadense zitbanken te sponsoren. Je kan voor 250 euro je naam verbinden aan een bestaande bank. Wie 500 euro neertelt, mikt op een nieuw exemplaar. Aan de bank komt een naamplaat met een opschrift naar keuze. Dat kan een naam zijn, maar ook een logo of een tekst. De eerste drie gesponsorde zitbanken zijn nu een feit. In de Koninklijke Wijk in Staden, op het speelplein in de Brabandstraat in Oostnieuwkerke en aan het geboortebos in Westrozebeke komt telkens een nieuwe bank. De banken werden alle drie gesponsord door de Stadense seniorenraad”, vervolgt Chris.

Babbeltje slaan

“De seniorenraad is een samenwerking van alle Stadense seniorenverenigingen die proberen het welzijn van alle senioren te bevorderen”, pikt voorzitster van de seniorenraad Rita Dufoort in. “We bundelden de krachten om extra zitbanken te plaatsen in de gemeente. Het is de ideale stop als je te voet of met de fiets op verkenning gaat. Niet alleen perfect om op adem te komen of te genieten van het groen, maar ook om een babbeltje te slaan met buren of passanten.” Sponsoren is niet moeilijk. “Je hoeft enkel het aanvraagformulier in te vullen”, weet schepen Verhaeghe. “Iedere sponsoraanvraag wordt voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. Na goedkeuring wordt het bedrag gefactureerd en wordt het naamplaatje aangemaakt en aangebracht”, klinkt het. (BCH)

Info: www.staden.be/zitbank