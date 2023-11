Seniorenraad en Focusgroep Mensen met Beperking leggen memorandum voor: “Veel kennis en levenservaring”

Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen in 2024 legden de Seniorenraad en de Focusgroep Mensen met een Beperking (MMB) een ‘memorandum’ voor met hun eisen en wensen voor de komende legislatuur. Dat gebeurde in het stadhuis, voor een wel erg beperkt groepje mandatarissen.

“Vandaag telt de Poperingse bevolking 25 procent 65-plussers en in de komende bestuursperiode komen daar nog 1.685 65-plussers bij”, zegt Monique Masschelein van de Seniorenraad. “We evolueren dus stilaan naar een samenleving waarvan één op drie inwoners ouder zal zijn dan 65 jaar. Elk van hen heeft ontzettend veel te bieden. Met decennia aan kennis en levenservaringen op zak, en goesting om zich betekenisvol in te zetten, zijn ouderen van onschatbare maatschappelijke waarde. Onze meest dringende vragen zijn die naar een seniorenloket en een seniorenconsulent.”

“Ook mensen met een beperking moeten ten volle en op alle domeinen kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven”, vult Daniël Moeyaert van de Focusgroep Mensen met een Beperking aan. “Ook zij moeten de kans krijgen om hun talenten ten volle in te zetten. Toch ervaren veel ouderen en mensen met een beperking hoe de samenleving geen rekening meer met hen houdt. We vragen een beleid met aandacht voor het versterken van mensen, zodat ze zélf de regie over hun eigen leven kunnen blijven behouden en dit op een actieve en kwaliteitsvolle manier.”

Verenigingen en leren

“Het bestuur dient ouderen of mensen met een beperking maximale kansen te bieden om een actieve levensstijl te ontwikkelen en te onderhouden. We vragen uitbreiding van de G-Sportwerking, verdere ondersteuning van de seniorenverenigingen en structureel overleg rond sportaanbod voor senioren en mensen met een beperking. Een attractief aanbod voor de jonge senior en mensen met een beperking mag niet uit het oog worden verloren. Dit heeft als doel zowel de fysieke als de mentale gezondheid te bevorderen, en de maatschappelijke participatie bij deze doelgroepen te verbeteren. Ouderen en mensen met een beperking moeten ten volle gebruik kunnen maken van het cultureel aanbod: toegankelijkheid, betaalbaarheid. Levenslang leren zou over de verenigingsgrenzen heen geactiveerd moeten worden. Ouderen en mensen met een beperking moeten gestimuleerd worden tot gebruik van de nieuwe communicatiemiddelen.

Staan verder op het verlanglijstje: aanpakken van de armoedeproblematiek bij de doelgroep. Afleggen van huisbezoeken, een kritisch sociaal onderzoek kunnen voeren, administratieve ondersteuning bij rechtenonderzoek door professionelen en niet louter door vrijwilligers. Actief informeren van verlaagde tarieven en tegemoetkomingen. Daarnaast is het van belang dat de drempel van het Sociaal Huis zo laag mogelijk wordt gehouden. Het aanbod seniorenwoningen/aangepaste woningen voor mensen met een beperking uitbreiden in verhouding tot de wachtlijst. Zorgbehoevende ouderen en personen met een beperking zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving begeleiden/verzorgen. De thuiszorg dient verhoudingsgewijs sterker toe te nemen dan de intramurale opvang. Dit vereist een structurele ondersteuning van de mantelzorgers. Concreet dient het stadsbestuur mee te zorgen voor een toereikend aanbod van dagverzorgingscentra, kortverblijf, dag- en nachtopvang, oppasdienst, klusjesdienst. Voorzien van voldoende verschillende woonvormen, die toelaat de thuiszorg maximale kansen te geven.

Wijkagenten

Tijdens de vragenronde kwam vooral aan bod dat de wijkagenten en hun diensten onvoldoende gekend zijn, als vitale schakel tussen de inwoners en de lokale overheid. Ook wil men meer vakantietoezicht door de politie.

De Focusgroep MMB wil blijvende aandacht voor de toegankelijkheid van het openbaar domein. Hiertoe werd een checklist opgemaakt. Verder was er de vraag naar meer AED-toestellen, aandacht voor tewerkstelling van de doelgroep en ouderenmishandeling, en een passende verzekering voor mensen die aan vrijwilligerswerk doen. (ANDRES HOLLEBEKE)