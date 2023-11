Seniorenfeest met Margriet en Celien Hermans

In de Evenementenhal kwamen 285 senioren en vrijwilligers bijeen voor het gemeentelijk seniorenfeest. Volgens Jacqueline Mestdagh kwam het nog maar zelden voor dat er zoveel personen present waren. De reden? “Een bekende naam”, lacht Jacqueline. Als artiesten traden Margriet en haar dochter Celien Hermans op. Margriet – die Zomerhit 2022 won met Lekker Blijven Hangen – wordt in november ook gehuldigd tijdens De Eregalerij in Kursaal Oostende. Bij aankomst kregen de aanwezigen koffie. Tijdens de optredens was er geen bediening. Na het laatste optreden was er koffie met koffiekoeken. Op de foto zien we van links naar rechts Francine Vanneste, Roger Pillen, Margriet Hermans, Jacqueline Mestdagh en Hilde Delporte. (PADI/foto FODI)