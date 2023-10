Senioren verslaan studenten Howest Kortrijk in taalduel

Senioren van vzw Neos West-Vlaanderen namen het in een dictee op tegen studenten Journalistiek aan Howest Kortrijk. Dichter Joris Denoo stelde het dictee op en legde zowel jong als oud het vuur aan de schenen. De senioren wonnen de intergenerationele strijd, want Robert Van Hollebeke (73) kon de hoofdprijs bemachtigen met slechts twee fouten.

22 senioren en 26 studenten namen plaats in het auditorium van Howest om hun spellingsniveau te testen. Het was al de tweede keer dat Neos, Netwerk van ondernemende senioren, het opnam tegen de journalisten in spé. “Het feit dat twee generaties met elkaar in de strijd gaan, drijft de competitie wat omhoog”, vertelt Neosmedewerker Luc Vandewalle. Dichter Joris Denoo las een zelfgeschreven verhaal voor waarin een uitgebreide woordenschat aan bod kwam.

Buitenissig en Ierse whiskeys

Robert van Hollebeke kwam voor het tweede jaar op een rij als winnaar uit de bus met slechts twee fouten. “Ik twijfelde bij twee woorden en ik had die ook effectief fout”, lacht Robert. Buitenissig kreeg een tweede ‘n’ en de Ierse whiskeys voorzag hij van een apostrof. De voormalig leerkracht Nederlands en Engels had zich grondig voorbereid op het dictee. “Aan de hand van woordenlijsten en het Groene Boekje overliep ik de spellingsregels om alles nog eens op te frissen”, aldus Robert. Maar ook de studenten deden het niet slecht. Neosmedewerker Geert Bogaert merkte op dat hun scores dit jaar beduidend hoger lagen dan die van de vorige editie. Jonas De Bosschere behaalde met zeven fouten de beste score van de studenten en een algemene vijfde plaats.

Taalbeleid

Tussen het dictee en de bekendmaking van de uitslag gaf docent Nico Van den Abeele een lezing over het belang van een goed taalbeleid in hoger onderwijs, zodat taal geen barrière vormt tijdens het leren. Na de uitreiking van de prijzen vond nog een receptie plaats waar de studenten en senioren hartelijk napraatten. (Siel Vandorpe)