Senioren van wzc Sint-Vicentius fietsen eigen Tour de France en krijgen gele, groene en bolletjestrui van ex-renner Eric Leman

In woonzorgcentrum Sint-Vincentius in Kachtem hebben ze er sportieve weken op zitten. Net als de wielerhelden uit de Tour de France hielden de senioren er hun eigen dagelijkse wieleruren, met als bekroning een fietsmarathon en de uitreiking van een gele, groene en bolletjestrui door wielericoon Eric Leman.

“Het is al de dertiende keer dat we zo’n fietsmarathon organiseren”, vertelt ergotherapeute Lindsey Dufoor. “Organisator van dienst is onze kinesiste Kathleen Cottereel. Gedurende twee weken kregen onze senioren de kans om hun Tour de France te fietsen en zoveel mogelijk kilometers bijeen te sprokkelen. Eindigen doen we altijd met een heuse fietsmarathon. Van 8 uur ’s morgens tot 16 uur in de namiddag stonden twee hometrainers en twee zitfietsen niet stil. Bewoners, familie, vrijwilligers, personeelsleden en enkele sympathisanten kwamen bij ons fietsen. Er heerste een gezellige wielersfeer in de cafetaria, waarbij ook veel supporters aanwezig waren. In totaal werd dan ook 362 km gefietst. We maakten er ook een volledige dag in Frans thema van: Franse vlaggen, Franse chansons, ontbijten met croissants, een kaasplank en een dessert in wielerthema.”

Huldiging door Eric Leman

Na de ‘rusthuis-Tour’ volgde een prijsuitreiking, met niet alleen een picon vin blanc, maar ook de huldiging van de kampioenen door ex-renner Eric Leman. Op de hometrainer ging de gele trui naar Colette Gheysen, de groene trui was voor Dirk Huyghebaert en de bolletjestrui voor Frans Hoornaert. Op de zitfiets ging het geel naar Rosa Leenknecht, het groen naar Griet Arnhoudt en de bolletjestrui naar Jacques Corteville. De jongerentrui staat symbolisch voor de oudste deelnemer en dat was dit keer de 98-jarige Dina Huytens. In die twee weken namen 62 mensen deel aan het fietsen en werd er in totaal 910 kilometer gefietst.