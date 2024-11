Senioren tonen hun hobby’s tijdens expositie in Club de B

Voor de 39ste keer heeft de stedelijke seniorenraad SAR zijn tweedaagse hobbytentoonstelling georganiseerd. Dat gebeurde in zaal Club de B, waar schepen Annick Vanderspurt samen met burgemeester Kristof Audenaert het openingslint kwam doorknippen (foto). De eerste expositie van wat toen nog de stedelijke bejaardenraad heette, had in 1984 plaats. Nu volgt nog de SAR-Seniorenshow, met name op dinsdag 17 december om 13.30 uur in het cultuurcentrum de Brouckere. De aanwezigen krijgen voor de prijs van 8 euro een leuke namiddag aangeboden met een optreden door zanger Frank Galan (63). Ook worden de huwelijksjubilarissen in de bloemetjes gezet. Wie 50, 60, 65 of 70 jaar getrouwd is, ontvangt een geschenk. De deuren gaan om 13 uur open. (foto JS)