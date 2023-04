Senioren krijgen ‘voorlopige’ vaste stek in dienstencentrum Tjuf: “Dit centrum is voor ons een zegen”

Onder grote belangstelling is vorige week zondag in het gemeenschapscentrum Tjuf het nieuwe dienstencentrum geopend. Dat zal zo blijven tot er op Rozenberg een compleet nieuwe zorgsite is gebouwd. De senioren reageerden tevreden.

Het gemeenschapscentrum Tjuf is volledig aangepast en beter toegankelijk gemaakt, en daar zijn vooral de seniorenverenigingen heel blij om. Ze hebben er zelfs een eigen babbel- en ontmoetingsplekje gekregen.

Jan Scherpereel, die al jaren ijvert voor een ontmoetingsplaats voor senioren in het centrum van de gemeente, was bijzonder positief: “De grootste realisatie van dit voorlopig dienstencentrum is het feit dat de senioren – onder wie er heel veel alleenstaanden zijn – nu een vast stekje gekregen hebben waar ze een drietal keer in de week gezellig samen kunnen zitten; ze zullen zich veel minder eenzaam voelen.”

Alma Debo, die op een appartementje in het centrum woont, zei dat ze – net als veel andere senioren – uitkijkt naar de namiddagen waarop ze bij een kop koffie met z’n allen kunnen bijeenkomen: “Dit dienstencentrum is voor ons een zegen. Nu weten we tenminste waar we heen moeten met onze problemen.”

Mensen bijeenbrengen

Schepen en OCMW-voorzitster Carine Geldhof wees in haar openingstoespraak op het belang van het nieuwe dienstencentrum.

“Het voornaamste doel is de bevolking samen te brengen door activiteiten te organiseren, en vooral een ontmoetingsplaats te zijn voor wie nood heeft aan sociaal contact”, zei ze. “Op maandag-, woensdag- en zaterdagnamiddag kan hier een kop koffie gedronken worden en wat bijgepraat worden, en dat valt enorm in de smaak van de senioren.”

“We hopen door mensen hier samen te brengen ook nog beter de belangen bij de bevolking te kunnen detecteren, zoals gezondheidsnoden of andere dringende behoeften. Het dienstencentrum wil ook een aanspreekpunt zijn voor de thuiszorg in Oostrozebeke: het aanbod zal geïntegreerd worden in de werking van het dienstencentrum.”

“Met kleine ingrepen hebben we de vroegere parochiezaal, die nu eigendom is van de gemeente, omgebouwd tot een toegankelijke en gezellige ruimte. De deur staat altijd open voor de lokale verenigingen, en intussen is het ook de seniorenontmoetingsplaats geworden; die is van de bib verhuisd naar hier.”

“Ik voeg er nog aan toe dat dit dienstencentrum de voorloper is van de geplande zorgsite Rozenberg, die wij in samenwerking met een private partner zullen uitbaten.”

Aan de officiële openstelling van het dienstencentrum was een wandeling gekoppeld naar drie verschillende diensten: de kinderopvang, de bib (waar een erfgoedtentoonstelling loopt) en het Hof van Geve of voedselbank. (CLY)