Senioren klagen: “We geraken de Kallebrug niet over”

Door de hoge hellingsgraad vormt de Kallebrug een haast onoverkomelijk obstakel in plaats van een vlotte fietsverbinding over de IJzer tussen Alveringem en Poperinge. De Vlaamse minister van Mobiliteit belooft nu aanpassingen na klachten van senioren en een vraag van een Poperings parlementslid.

“Zelfs de strafste klimmers in het wielerpeloton kunnen zo’n stijgingspercentage niet aan”, zegt Luc Maeyaert (67), die de hellingsgraad van de Kallebrug schat op 52 procent. Provinciebedrijf Westtoer prees deze negen jaar oude brug over de IJzer als “een sterke opwaardering” voor nieuwe fietsverbindingen, maar ouderen en kinderen blijken alle moeite van de wereld te hebben om erover ter geraken. Met alle risico’s van dien.

“Mijn vrouw is halfweg de brug met haar fiets een drietal meter naar beneden gevallen en op haar hoofd beland. Gelukkig hield ze er niets aan over, maar sindsdien komen we hier niet meer”, zegt René Wackenier (76), die fietstochten inricht voor Neos Veurne. “Er zijn nog zulke steile bruggen over de IJzer, zoals de Eversambrug, maar die dienen enkel voor voetgangers. Dat fietsers naar de Kallebrug geleid worden via een fietsknooppunt, is levensgevaarlijk.”

Monique Nowé (75) uit het nabijgelegen dorpje Beveren-aan-de-IJzer rekent op helpende handen. “Maar dan moet ik geluk hebben dat hier net jonge vissers zitten om mij over de brug te helpen. Op mijn leeftijd lukt dat niet alleen.”

Buurtbewoner stelt oplossing voor

Buurtbewoner Luc Maeyaert visualiseerde extra vlakken met touwen en schetste een oplossing. “Met langere hellende stroken kan je het stijgingspercentage afvlakken richting 18 procent. Dat is te doen, want ik heb zo’n brug getest in Adinkerke. De brug verlagen is geen optie, want de scheepvaart moet erdoor kunnen. Het is ook belangrijk dat de trappen aan een kant van de brug komen en de fietsstrook aan de andere kant, want nu ontbreekt een leuning voor fietsers en wandelaars. Ik ben geen ingenieur, maar mijn ontwerp lijkt haalbaar en betaalbaar voor deze mooie brug, die voor de fietsers van OKRA, Ferm, Landelijke Gilden, Neos en toeristen een goede fietsweg kan zijn, want zo’n veilige verbinding ontbreekt nu tussen Beveren-aan-de-IJzer en Roesbrugge.”

Luc schreef een aantal beleidsmakers aan en raakte via Vlaams parlementslid Loes Vandromme (CD&V) tot bij minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld), die via waterloopbeheerder De Vlaamse Waterweg bevoegd is voor de brug.

Minister

“Uit het antwoord van de minister blijkt dat men zich er van bewust is dat de hellingsgraad moeilijk te nemen is met een elektrische fiets in de hand. Deze fietsen waren ten tijde van het ontwerp van de brug nog niet ingeburgerd. De Vlaamse Waterweg is bereid te onderzoeken op welke manier de brug eventueel kostenefficiënt kan aangepast worden zonder structurele aanpassingen”, aldus Vandromme, die de minister meteen ook bevroeg over de geplande werken voor het jaagpad langs de IJzer tussen Roesbrugge en Stavele. Dat jaagpad is door barsten en begroeiing niet langer toegankelijk voor fietsers. Door vertraging in het omgevingsvergunningsdossier is de aangekondigde start van de werken al bijna een jaar uitgesteld. (TP)