Senioren hebben eigen pagina op website van Nieuwpoort

De Nieuwpoortse senioren beschikken voortaan over een eigen seniorenpagina op de website van de stad Nieuwpoort. Het is op vraag van de plaatselijke seniorenraad dat deze pagina werd gecreëerd.

Schepen voor senioren Kris Vandecasteele: “Uiteraard was er voordien ook al heel wat info te vinden op de website van de stad Nieuwpoort voor senioren, maar deze info was versnipperd tussen de andere items. Alle info die interessant is voor de senioren is nu terug te vinden op die pagina.” De info is heel verscheiden en er is onder meer info terug te vinden over de seniorenverenigingen, de digidokter, de pensioendienst en alle dienstverlening aan huis die er bestaat voor senioren in onze stad. Dat gaat van info over de klusjesdienst en de maaltijdbedeling aan huis, over de minder mobielen centrale tot de strooidienst.”

Mensen helpen

Ook de activiteiten die plaatsvinden specifiek voor senioren zijn terug te vinden op de pagina, evenals de info omtrent de serviceflats en assistentiewoningen, de seniorenwoningen en het contacteren van het sociaal Huis. Er is ook aandacht voor het project Sibe – Samen is beter, dat acties onderneemt om de kwaliteit van de zorgverlening te verbeteren. De schepen geeft ook nog mee dat hij er zich van bewust is dat niet iedereen al mee is op de digitale snelweg en het voor deze mensen moeilijker is om de info te vinden. “We hebben daarom ook een oproep gelanceerd om personen te helpen die nog niet zo goed overweg kunnen met de digitale wereld. Ik ben er van overtuigd dat de senioren elkaar hierin kunnen en zullen helpen”, besluit de schepen.