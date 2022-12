Senioren en kwetsbare gezinnen aan de kersttafel in Oudenburg

Vandaag, zaterdag 24 december, organiseert Stad Oudenburg in het lokaal dienstencentrum Biezenbilk een kerstfeest voor senioren en kwetsbare gezinnen. “Want iedereen verdient een mooie en warme kerst”, zegt schepen van Welzijn Romina Vanhooren.

“Eenzaamheid en vergrijzing gaan meestal hand in hand. Daarom brengen we vandaag de mensen samen met lekker eten en animatie. Zo creëren we verbondenheid in deze donkere dagen”, aldus burgemeester Anthony Dumarey.

“Dit jaar hebben wij bewust gekozen voor senioren vanaf 65 jaar en kwetsbare gezinnen omdat we hen de kans willen geven om ook een gezellig kerstfeest te vieren”, vult schepen Romina Vanhooren aan.

Het feest begon deze middag met een aperitief. Er schoven 106 Oudenburgenaars aan tafel aan. Na de kerstmaaltijd was er het optreden van Paul Bruna en de Oudenburgse Ella Luna.

Heel wat lokale handelaars droegen hun steentje bij om er een heerlijk feest van te maken. Samen met vele vrijwilligers legden ook het stadsbestuur en gemeenteraadsleden de aanwezigen in de watten om het kerstfeest warm en gezellig te maken.

Wie niet over eigen vervoer beschikt of rolwagenvervoer nodig heeft, werd thuis opgehaald met het busje van het woonzorgcentrum door een vrijwilliger en wordt na afloop weer thuis gebracht.