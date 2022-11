Senior Homes opent met Pur Sang 93 assistentiewoningen

Op vrijdag 4 november werd het gloednieuwe en residentiële complex Pur Sang in het centrum van Waregem officieel geopend. Op de vroegere Sofinal-site tussen de Molenstraat en de Westerlaan bevinden zich 93 assistentiewoningen met private terrassen, een ondergrondse parking, wellnessruimte, een binnentuin met petanquebanen en een verwarmd buitenzwembad.

Samen met de eerste bewoners openden het schepencollege, CEO van Senior Homes Wilfried Martens en Johan Staes van het Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk (VLOZO) het nieuwe woonproject Residentie Pur Sang in de Molenstraat. Het complex in het hart van de paardenstad is al de twaalfde realisatie van Senior Homes, dat een voortrekkersrol wil spelen op vlak van residenties voor erkende assistentiewoningen.

“Alle aandacht gaat bij ons naar levenskwaliteit, comfort, veiligheid en zorgeloos gemak voor de actieve en zelfredzame 65-plusser”, vertelt CEO Wilfried Martens. “Het unieke aan ons concept is dat mensen in onze residentie kunnen wonen als ze nog zelfredzaam zijn, maar er ook kunnen blijven als ze zorg nodig hebben. Daarom spreken we in onze communicatie steevast over assisted living. Als koppel kan men hier een nieuwe thuis vinden en bovendien samenblijven zelfs als de ene persoon meer zorg nodig heeft dan de andere.”

Senior Homes speelt in op een permanente hotelservice op maat, en het lijkt ook effectief op een hotel en zeker niet op een woonzorgcentrum. Pur Sang biedt een allesomvattende formule aan met aanwezige woonassistenten als centraal aanspreeekpunt. “We willen een thuisgevoel creëren door alle basisvoorzieningen uit een huis in een ruime flat te integreren. De appartementen variëren tussen de 75 en 138 vierkante meter met een privaat terras tussen 13 en 150 vierkante meter.”

Duur?

Aan alle luxe in en rond de assistentiewoning hangt een serieus prijskaartje vast, vermoedt de lezer. “Wij garanderen een transparante kostenstructuur die lager ligt dan de verdoken kost van thuis wonen of de investering in een privaat appartement. Wie een gemiddeld pensioen heeft en/of zijn oude woning verkoopt, kan zeker investeren in de aankoop of huur van een erkende assistentiewoning.”

In de groene binnentuin van het complex bevinden zich petanquebanen en zelfs een verwarmd buitenzwembad. © LV

De startprijs voor een appartement van 75 vierkante meter met eigen terras ligt op 269.000 euro, huren kan vanaf 1.260 euro per maand. Daarin zitten naast de eigendom ook alle basisdiensten en faciliteiten zoals fitness en wellnessruimte met jacuzzi en sauna inbegrepen. “Niet vergeten dat er zorg op maat beschikbaar is via de woonassistenten en we daarnaast ook ruimtes hebben voor een kapper, schoonheidsspecialiste en kinesisten.”

De publiekstoegankelijke brasserie Le Bridon bevindt zich op de benedeverdieping en is alle dagen geopend behalve op zondagavond en maandag.

800.000 80-plussers

Burgemeester Kurt Vanryckeghem (CD&V) keek met trots naar het resultaat dat op slechts 24 maanden werd gerealiseerd. “Dit is een van de mooiste seniorenaccomodaties van Vlaanderen en een echt kwalitatief totaalconcept. In naam van minister Crevits mag ik Senior Homes proficiat wensen.”

Ook Johan Staes, CEO van VLOZO was opgetogen met de opening. “Ouderen leven steeds langer en er is een bijzonder grote nood aan gespecialiseerde zorg en assistentiewoningen zoals deze. We moeten nu fors investeren in zorg, niet morgen maar vandaag.”

Dat beseft ook Wilfried Martens, die de komende jaren nog heel wat complexen hoopt te openen. “Binnen tien jaar kent België 800.000 80-plussers, de behoefte om iedereen gepast op te vangen zal gigantisch zijn. Maak van de herfst van uw leven uw zomer, dat willen we onze bewoners duidelijk maken.”