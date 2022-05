Seizoen openwaterzwemmen in Damse Vaart officieel geopend

In aanwezigheid van de twee erkende zwemclubs die het openwaterzwemmen organiseren – de Langerei Zwemmers en de Brugse IJsberenkring – is maandag het seizoen ‘sportief zomerzwemmen in de Damse Vaart’ officieel geopend door sportschepen Franky Demon en schepen voor Klimaat, Energie en Milieubeleid Minou Esquenet.

“In 2014 waren wij de allereerste stad in Vlaanderen die een dergelijke zwemzone in een ‘bevaarbare waterloop’ inrichtte. We zijn gestart met zwemmen in de Langerei mogelijk te maken, maar na twee jaar zijn we uitgeweken naar de Damse Vaart. Een overeenkomst met de Vlaamse Waterweg werd in 2020 in een akkoord voor onbepaalde duur gegoten, waardoor we ook dit jaar terug kunnen genieten van een sportief zwemseizoen.”

“Oorspronkelijk werd er gestart met twee momenten per week. Wegens het grote succes werd dit al gauw uitgebreid naar drie momenten per week. Door corona was er in 2020 een ongezien toeloop waardoor we vorig jaar zelfs naar vier zwemmomenten hebben uitgebreid. Door dat succes blijven ook dit jaar de vier zwemmomenten behouden”, zegt schepen Franky Demon.

“Het moet veilig blijven”

Secretaris Bruno Chinitor van de Langerei Zwemmers droomt van nog meer zwemmogelijkheden, want de zwemclub telt nu al 550 betalende leden, en dat is meer dan in dezelfde periode vorig jaar. “Ik denk aan de Langerei. Enkel als het zwaar geregend heeft, is er daar een probleem. Een andere mogelijkheid is het stuk tussen de Oostendse Vaart en het Stil Ende. Er is daar wel een beetje stroming, en dat zou men natuurlijk in het oog moeten houden.”

Schepen Minou Esquenet weet dat er veel vraag is naar mogelijkheden om in open water te zwemmen, “maar de kwaliteitseisen in Brugge zijn zeer hoog en het moet veilig blijven.”

Recreatief zwemmen blijft verboden

Zwemmen in de Damse Vaart kan dit jaar tot 16 oktober, op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag, telkens van 18.30 uur tot 21 uur, vanaf september tot 20 uur. De zwemzone loopt tussen het ponton van de veerboot Lamme Goedzak en het verlengde van de Gemeneweidestraat.

Openwaterzwemmen kan enkel als je lid bent van één van de twee erkende clubs die voor de organisatie zorgen: de Langerei zwemmers en de Brugse IJsberenkring. Zij staan ook in voor het toezicht van redders. Recreatief zwemmen blijft verboden in de Damse Vaart. (CGRA)