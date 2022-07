Secretaris kerkfabriek krijgt zilveren ereteken Heilige Donatianus

Manu De Clercq heeft bij zijn afscheid als secretaris van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw en Sint-Stefanus Dentergem het zilveren ereteken van de Heilige Donatianus, de patroonheilige van het bisdom Brugge, ontvangen.

“Het werk van onze kerkfabriek en vooral de restauratie van onze parochiekerk is een hele opdracht geweest, gespreid over meer dan 25 jaar, en die is geslaagd dankzij het werk van velen. Vooral van de drie voorzitters die ik heb mogen kennen: de overleden erenotaris Luc Verhelst, dokter Jean De Baets en Katrien Innegraeve, maar ook van alle pastoors en leden van de kerkfabriek en het gemeentebestuur, met wie ik heb mogen samenwerken. Ik wil deze eer dan ook met hen delen”, aldus Manu.

Monnikenwerk verricht

“Wat hij voor de Dentergemse kerkfabriek heeft betekend, kan je onmogelijk overschatten. Samen met de rest van het team heeft hij monnikenwerk verricht om de broodnodige subsidies los te weken”, schetst huidig pastoor Hendrik De Leersnijder.

De instandhouding van de parochiekerk gaat onverminderd voort en Manu De Clercq wenst zijn opvolger, de nieuwe secretaris Guido Cooreman, dan ook alle inspiratie en succes toe in zijn nieuwe functie. (TVW)