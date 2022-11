Sebastien Maes (33) plant nieuwe wereldrecordpoging ‘meeste wijnglazen met één hand dragen’

Op de International Guinness World Records Day bezocht ik de man die reeds twee keer het wereldrecord ‘meeste wijnglazen met één hand dragen’ brak, maar omwille van richtlijnfouten toch nog steeds niet in het Guinness Book of World Records staat. Ober Sebastien Maes – zoon van Stéphane Maes, eigenaar van Ripasso op de Pottelberg – wou tijdens de coronaperiode met zijn stunt de zwaar getroffen horeca onder de aandacht brengen en zijn collega’s een hart onder de riem steken. Helaas mocht Sebastien tweemaal zijn kortstondige euforie inwisselen voor teleurstelling. “Ik zie het niet als mislukte pogingen, ik heb naar iets toe gestreefd en het is me gelukt, helaas werd het door formaliteiten afgekeurd.”

Om even het geheugen op te frissen: na een mislukte poging op 18 november 2020 lukte het Sebastien om de week erop 40 wijnglazen te stapelen in één hand in brasserie St. Medard. Daarmee dacht hij het wereldrecord van Reymond Adina (Filipijnen) te breken. Hij hield in 2007 in een restaurant in Barcelona 39 glazen vast met één hand. Het geluk bleek echter van korte duur. “Blijkbaar moest ik twee meter wandelen met de glazen en ze vervolgens één voor één weer afzetten. Ik had het reglement van 150 pagina’s grondig doorgenomen, zelfs met advocaat, maar helaas was de andere bijlage met verduidelijking van richtlijnen me ontgaan”, vertelt Sebastien.

Bij zijn volgende geslaagde poging op 27 januari 2021 leek de titel eindelijk behaald, maar toch werd zijn succesvolle poging weeral niet erkend als officieel wereldrecord omdat bij het afstapelen de twee achterste wijnglazen, die reeds op de tafel stonden, omvielen. “Ik wist niet dat iemand anders de geplaatste wijnglazen wel mocht wegnemen, waarschijnlijk was het dan goed afgelopen, maar door de twee omgevallen glazen kwam ik uiteindelijk op een totaal van 38 gevalideerde wijnglazen. Daarmee ben ik nu wel vice-wereldrecordhouder.”

Het soort glazen dat je gebruikt is van essentieel belang, welke glazen dat zijn hou ik liever geheim, maar daar ligt wel de sleutel tot succes

Toch wil Sebastien er opnieuw voor gaan, twee weken geleden diende hij zijn aanvraag in. “Binnen de dertien weken ontvang je de richtlijnen van de opdracht, wie dat binnen de vijf werkdagen wil, moet 700 euro betalen. Ook wanneer je na de geslaagde poging binnen vijf werkdagen een officiële beoordeling wil, betaal je 500 euro. Anders is het opnieuw 13 weken wachten. Guinness World Records is een business, die mannen werken niet voor niets.”

Sebastien werkt nu in Bavette in Molenbaix (Celles) en zal waarschijnlijk daar opnieuw de wereldrecordpoging wagen. “Eigenlijk ben ik nooit gestopt met oefenen. Als ik tafels afruim, heb ik alle borden en potjes mee en dat vraagt eenzelfde soort concentratie als bij het stapelen van de wijnglazen. Aan 35 glazen geraak ik sowieso, maar bij elke poging weet ik nooit op voorhand of het 40ste glas me zal lukken. Het soort glazen dat je gebruikt is van essentieel belang, welke glazen dat zijn hou ik liever geheim, maar daar ligt wel de sleutel tot succes. En uiteraard heel veel oefenen.”