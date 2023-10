Sebastien doet oproep naar vintage seksspeeltjes voor in zijn Objectenhuis in Menen: “Er is overduidelijk een markt voor”

“Wie heeft vintage seksspeeltjes in huis?” Het is de niet alledaagse oproep, door Sebastien Vanwalleghem (36) gelanceerd, die in Menen over de tongen rolt. De handelaar en verzamelaar in antiquiteiten probeert hiermee een gloednieuwe markt aan te boren.

Van medische poppen uit lang vervlogen tijden tot vloerstenen die ooit de graftombe in een kerk moesten decoreren? Het zijn zaken die bij Sebastien, de zaakvoerder van Objectenhuis, in zowat iedere hoek van het huis staan uitgestald. De man is gepassioneerd door de schoonheid van vintage objecten en komt zo in alle uithoeken van het land. “En zo is het ook met de meer erotisch getinte voorwerpen begonnen”, lacht de man.

Antieke kuisheidsgordel en oude dildo

“Ik ging langs bij mensen die wat spullen wilden verkopen en mijn aandacht werd getrokken door een erg apart iets. Bleek het om een antieke kuisheidsgordel te gaan. Later bleek dat die mensen ook nog een oude dildo hadden liggen. Nu kennen we dat allemaal als een seksspeeltje, maar vroeger was dat anders. In lang vervlogen tijden werd dat gebruikt om zogezegd hysterische vrouwen te genezen. Van seksueel genot was er geen sprake.”

Sebastien kon beide items op de kop tikken en merkte al snel dat er een markt voor was. “In geen tijd had ik een koper en moest ik andere klanten teleurstellen. Er is overduidelijk een markt voor. Al blijft die markt, net zoals de markt van de moderne sexspeeltjes, gebukt gaan onder een taboesfeer. Ik ben daarom gestart met een zoektocht naar dergelijke items, rariteiten uit het verleden die een link hebben met erotiek. Van dildo’s tot schilderijen en waarom niet SM-items? De enige voorwaarde die ik heb, is dat het ouder dan 30 jaar moet zijn. De vraag is er en ik ben ervan overtuigd dat het aanbod er ook is. Alleen denk ik dat niet iedereen daar zomaar mee te koop zal lopen. Het is natuurlijk niet zo evident om een antieken kuisheidsgordel in je vitrinekast te zetten. Mensen kiezen nog altijd liever voor de zekerheden en opteren voor zaken zoals een beeldje of een schaal.”