Sea Life treurt om Stevie de blinde zeehond

Het team van Sea life Blankenberge is diep getroffen door het verlies van Stevie, de blinde zeehond die al sinds 2007 in het park verbleef. Het centrum deelde het droevige nieuws gisteravond op zijn Facebookpagina. “We zullen Stevie heel erg missen.”

Twee weken geleden al werd de bekende Sea Life-bewoner uit voorzorg naar een beoordelingspool gebracht omdat hij minder energie had. Hij leek eerst vorderingen te maken, maar vrijdagmorgen moest het team dus vaststellen dat Stevie overleden was.

Stevie kwam oorspronkelijk uit het Verenigd Koninkrijk, nadat hij in 2006 voor de kust van Norfolk werd gered. Hier bleek dat Stevie volledig blind was en daarom niet meer kon worden vrijgelaten. Sea Life Blankenberge heeft Stevie sindsdien een permanente thuis gegeven.

Onvervangbaar

Hij woonde er samen met de Californische zeeleeuwen Milo en Rocky. “Ons dierenverzorgingsteam en onafhankelijk dierenartsenteam doen nu een volledig onderzoek naar zijn dood, wat standaardprocedure is wanneer een dier overlijdt door plotselinge ziekte. We zullen onze geliefde bewoner heel erg missen, Stevie is onvervangbaar in ons hart”, klinkt het.