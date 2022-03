Sea Life Blankenberge laat zeehond Duvel vrij

In Blankenberge is donderdag zeehondje Duvel weer vrijgelaten. Het dier dwaalde als baby over de zeedijk van De Haan en werd opgevangen in het zeehondenopvangcentrum van Sea Life Blankenberge. Nu het dier is aangesterkt, kan het terug in zee.

Zeehondje Duvel werd in december vorig jaar als zeehondenpup gespot op de zeedijk van De Haan. Vermoedelijk was het dier op zoek naar zijn moeder. Verzorgers van Sea Life Blankenberge haalden het dier op ter verzorging. Duvel woog toen slechts vijftien kilogram en had nog een witte babyvacht.

“Ondertussen is Duvel aangesterkt tot 33,5 kilogram. Hij heeft tijdens zijn opvang hier leren zelfstandig eten en ook leren zwemmen”, zegt Michelle Hoeneveld, general manager van Sea Life.

Duvel genoot zichtbaar van zijn herwonnen vrijheid. © MAAIKE TIJSSENS BELGA

Helemaal vol

Momenteel zit de zeehondenopvang met acht zeehondjes helemaal vol. “Dat is niet abnormaal, want we zitten volop in het seizoen van grijze zeehonden. Als er nu nog zeehondjes hulp nodig hebben zullen we ze op het strand moeten proberen verzorgen, of zullen we keuzes moeten maken”, aldus Hoeneveld.