Sea Life Blankenberge laat in Wenduine gevonden zeehond Friday vrij in zee

SeaLife Blankenberge heeft woensdag een zeehondje weer vrijgelaten in de Noordzee. Dat gebeurde in aanwezigheid van verschillende kijklustigen op het strand van Blankenberge. Het zeehondje verbleef in de zeehondenopvang van SeaLife en is voldoende aangesterkt om weer de natuur in te gaan.

De grijze zeehond, die de naam Friday kreeg, werd in februari gevonden op het strand van Wenduine. Het diertje had enkele wonden onder de mond en een diepe snee in haar staart.

“Vermoedelijk raakte het dier verstrikt in een vislijn en liep ze zo de diepe wonde aan haar staart op”, klinkt het bij SeaLife. De dierenarts heeft uiteindelijk een stukje van de staart moeten amputeren. “De wonde is ondertussen goed genezen.”

Bij aankomst in het zeehondenopvangcentrum van SeaLife woog het zeehondje nog 15 kilogram. Na een verblijf van twee maanden was het dier aangesterkt tot ruim 36 kilogram en was het klaar om weer in zee te gaan.