Sea Life Blankenberge laat elfde zeehondenpup vrij in 2023

Woensdagmiddag werd op het strand van Blankenberge zeehondje Milou vrijgelaten.

Milou spoelde toen ze vijf weken oud was aan in Oostende met een aantal verwondingen. Door een open botbreuk was haar rechtse flipper vooraan geïnfecteerd en daardoor extreem opgezwollen. Daarnaast had ze ook wat andere wondjes aan haar achterste flippers. Na vier maanden intensieve verzorging bij Sea Life Blankenberge, was Milou klaar om weer de Noordzee in te gaan.

Ze was het elfde zeehondje dit jaar. “We mogen dus spreken over een zeer succesvol jaar. Trots op onze elf geslaagde missies, en we kijken uit naar wat 2024 brengt”, zegt Delphine Dobbels, marketingmanager bij Sea Life Blankenberge. Met de winter voor de boeg, start het pupseizoen voor de grijze zeehonden.

Zieke zeehond spotten

“Als je een zeehondje spot op het strand, is het in eerste instantie belangrijk om afstand te nemen en eventuele honden aan de leiband te houden. Dit enerzijds om het dier wat rust te garanderen, maar anderzijds ook voor de eigen veiligheid: zeehonden zijn roofdieren en zullen aanvallen als ze zich bedreigd voelen”, waarschuwt Sea Life nog. Als het lijkt te gaan om een zieke zeehond in nood, gelieve dan het team van Sea Life Blankenberge te verwittigen via WhatsApp op +32 477 345 890.