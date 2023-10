SDGeneration-campagne mikt op scholen en leerlingen:“Duurzaam leven leer je samen”

Tijdens de Week van de Duurzame Gemeente is in Blankenberge de campagne SDGeneration afgetrapt. “Duurzaamheid staat wereldwijd hoog op de agenda, en terecht. We moeten allemaal samenwerken aan een duurzame planeet om de toekomst van huidige en toekomstige generaties te waarborgen”, klinkt het.

Verschillende initiatieven, zoals Brood(doos)nodig en Dikketruiendag, ondersteunen scholen bij het realiseren van de zeventien duurzaamheidsontwikkelingsdoelstellingen of SDG’s, Sustainable Development Goals. SDGeneration is de overkoepelende term voor alle scholen en leerlingen die streven naar het halen van die SDG’s. Op het platform kunnen scholen initiatieven registreren, aandacht vragen voor de SDG’s, en hun school tot de meest duurzame van de regio maken. Leerkrachten en leerlingen vinden op dit platform tools voor de SDG’s, ze kunnen deelnemen aan workshops, en bijscholing in de Mind- en Makerspace volgen.

Bovendien legt een verslaggever van SDG-tv het hele jaar door initiatieven vast die ze kunnen gebruiken als inspirerende voorbeelden. Scholen kunnen SDG Warriors – krijgers – worden door duurzame initiatieven te registreren en punten te verdienen. Een SDG-tv verslaggever zal jaarlijks tien waardevolle schoolprojecten in beeld brengen. “SDGeneration laat zien dat duurzaamheid alleen kan slagen als we allemaal samenwerken”, zegt schepen van Onderwijs Kathy Kamoen (Open VLD).

Wereldwijd perspectief

Het platform legt extra nadruk op wereldburgerschap en het begrijpen van wereldwijde kwesties. Scholen die hun inspanningen in een wereldwijd perspectief plaatsen, worden beloond. “Het stimuleren van wereldburgerschap en het begrijpen van de SDG’s op schoolniveau zijn cruciaal om leerlingen voor te bereiden op de uitdagingen en kansen van de 21ste eeuw. Leerlingen, leerkrachten en directie bouwen samen aan een duurzame toekomst voor de huidige en komende generaties. Het is alvast een schitterend initiatief”, aldus schepen Kamoen. WK)