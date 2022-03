Scumprijs voor het eerst uitgereikt

Dag op dag veertig jaar na hun eerste optreden, reikte de Tieltse punkband The Dirty Scums op 6 maart voor het eerst zijn ‘Scumprijs’ uit. Brouwerij De Poes, hoeve Het Elsthof en de Tieltse rockband Monroaw vielen in de prijzen.

Met de Scumprijs wil de band Tieltse verenigingen of personen die het afgelopen jaar iets betekend of verwezenlijkt hebben rond een bepaald thema in de bloemetjes zetten. Het thema voor afgelopen jaar was ‘ik heb de grootste’. Zo heeft De Poes de grootste roer- en filterkuip, heeft het Het Elsthof de grootste windmolen in hun tuim en heeft Monroaw de grootste backdrop.

Henri D’hont

De Scumprijs is gebaseerd op de Prijs D’hont, die in het leven werd geroepen na het overlijden van Kapellenaar Henri D’hont in 1907. D’hont liet toen in zijn testament noteren dat er na zijn overlijden om de vijf jaar een prijs uitgereikt moest worden aan ‘een jongeling of jonge dochter die zich onderscheidde door hun goed gedrag, en de achting, liefde en bezorgdheid jegens hunne ouders’. “Ik stootte op de prijs toen ik in 2021 de Kapelse Plukwandelroute aan het uitwerken was en daarop leek het ons een leuk idee om die prijs dankzij de Scumprijs – op een ludieke manier weliswaar – nieuw leven in te blazen”, vertelt bandleider Bart ‘Diry Pik’ D’Ooghe. De drie winnaars ontvingen onder meer een bak Dirty Scum-bier, met bijpassend glas, en een cd van de band. (Tjorven Messiaen)