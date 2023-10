Scoutsgroep trekt naar de jungle op startdag

De startdag van de Scoutsgroep Fos207 De Eekhoorn uit Oostkamp was opgebouwd rond een jungle-thema.

Voor de kleinste leden werd in het thema de nadruk gelegd op plezier, animatie en fantasie. Voor de oudere jongeren mocht het iets avontuurlijker zijn en werd er gewerkt rond survival en overlevingstechnieken. Zo was er voor elk wat wils ingebouwd in de startdag. “De Scouts Fos207 De Eekhoorn is een relatief kleine beweging, maar een die niet zoals bij andere groepen gebonden is aan een geloofsovertuiging. Hier is iedereen welkom”, aldus Speelse Wasbeer Emile Pannier. (GST/foto GST)