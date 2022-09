Scouts Kortemark vieren 65ste verjaardagmet eigen bier en Color Run

Op 24 december 1957 werd de Kortemarkse afdeling van de scouts opgericht, met aan het hoofd Herwig Declercq, die later uitweek naar Jabbeke. Nu krijgt Scouts Kortemark een kleine 65 jaar later een nieuwe groepsleider, Tibo Tahon. En de scouts krijgen ook hun eigen bier. Redenen te over dus om te feesten!

“Oprichter Herwig Declerq was sinds jaar en dag gefascineerd door de scouts, maar in de jaren 50 van vorige eeuw was dat niet zo evident om daar naartoe te gaan”, aldus Tibo Tahon (19) uit Staden. Hij is groepsleider in een duobaan, samen met de Kortemarkse Alies Vandewalle. Tibo studeert Handelswetenschappen in Gent. “Niet elke gemeente of stad had vroeger een scoutsafdeling. Toen Herwig verder ging studeren dacht hij: als ik niet naar de Scouts kan komen, dan moet de scouts maar naar mij komen. Op kerstavond 1957 richtte hij een Jongverkennertak op en wat later kwamen daar de Welpen bij. In 1961 werd het District Houtland opgericht met Herwig als districtscommissaris. Dat onze vereniging nu 65 kaarsjes uitblaast, willen we niet onopgemerkt voorbij laten gaan.”

250 scoutsleden

“We brengen een eigen scoutsbier op de markt, de Herwig, genoemd naar onze oprichter”, vervolgt Tibo. Het avontuurlijk blonde biertje van 7,5% is een echte allemansvriend, met een perfect evenwicht tussen fris en bitter, vergezeld van een lichte citrussmaak. Het grote publiek kon het bier al proeven tijdens de avondmarkt en het was al snel duidelijk dat de eerste Herwig doet verlangen naar een tweede. Het bier zal ook te koop zijn op onze webshop. 65 jaar later groeit en bloeit Scouts Kortemark nog steeds! Ondertussen hebben we acht verschillende takken met zo’n 250-tal leden en leiding. Het jubileum willen we niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Er staat een heus feestweekend op til.”

Color Run

“Vrijdagavond 16 september wordt eerst alle oud-leiding van Scouts Kortemark uitgenodigd. Vanaf 18.30 u. is het grote publiek welkom in de groene zone bij onze lokalen voor gratis openluchtconcerten. Teddy’s Jukebox, The Cover Store Xperience en Messed-up Universe geven er het beste van zichzelf! Zaterdag 17 september organiseren we iets volledig nieuws, nog nooit georganiseerd in Kortemark en omstreken: een Color Run. Dit is een circuit van 5,5 kilometer lang door de straten van de gemeente. Op vijf verschillende plaatsen langs het parcours zal de leiding met een kleurenpoeder gooien naar de lopers of wandelaars. Het parcours is volledig rolstoeltoegankelijk en er kan gestart worden in vier verschillende waves om 15, 16, 17 of 18 uur. Een ticket kost 15 euro en kan je bestellen via onze webshop. Voor die prijs krijg je een wit T-shirt en een goodiebag. We beperken de inschrijvingen echter wel tot 300 deelnemers. Nadien is er nog een afterparty met DJ Jellousy”, besluit Tibo.

Info: https://shop.stamhoofd.be/herwig en de Facebookpagina van Scouts Kortemark.